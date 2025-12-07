Tres accidentes marcaron un fin de semana complejo en el camino a Chile

accidente paso a chile auto camioneta La camioneta se detuvo a las 3 de la madrugada en el camino a Chile y un auto la chocó de atrás. Fue el tercer accidente del fin de semana en la Ruta 7.

Según dijeron, se mantiene un operativo a lo largo de todo el fin de semana largo en la zona del Hotel Uspallata y el Corredor Bioceánico.

Accidentes y aludes en Ruta 7

Se informó además sobre desprendimientos de piedra en los túneles 4 y 6 de la Ruta 7, camino a Chile.

Por otra parte, otros dos accidentes con vuelcos se reportaron sobre la misma ruta. El primero, alrededor de las 21 del sábado, se dio a la altura del kilómetro 1207. El protagonista del vuelco fue un camión de la empresa Río Colorado que transportaba 30.000 kilos de bananas hacia Brasil.

En el hecho intervino personal de la Comisaría 23°, Gendarmería Nacional y del GUM Las Heras. El conductor salió ileso.

accidente paso a chile vuelco camion

El otro accidente sucedió en el kilómetro 1165 y fue protagonizado por un Peugeot 307 gris en el que viajaba una pareja de 34 años.

Por circunstancias que se investigan el vehículo volcó hacia la banquina y quedó con las ruedas hacia arriba. Tanto el conductor como su acompañante fueron trasladados al hospital de Uspallata. Sufrieron politraumatismos leves.