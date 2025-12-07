Una camioneta que se detuvo entre la banquina y la calzada fue chocada de atrás por un auto en el paso a Chile, cerca de Horcones. Fue uno de los tres accidentes que se reportaron entre el sábado en la noche y el domingo a la madrugada.
Tres accidentes marcaron un fin de semana complejo en el camino a Chile
En la noche del sábado y la madrugada del domingo se produjeron 3 accidentes en el camino a Chile. También hubo aludes en Ruta 7
Este accidente, que sucedió a las 3 del domingo, acabó con los conductores con politraumatismos leves. Los controles de alcoholemia dieron negativo.
Gendarmería Nacional y Policía advirtieron sobre el deber de transitar con precaución en la zona de alta montaña.
Según dijeron, se mantiene un operativo a lo largo de todo el fin de semana largo en la zona del Hotel Uspallata y el Corredor Bioceánico.
Accidentes y aludes en Ruta 7
Se informó además sobre desprendimientos de piedra en los túneles 4 y 6 de la Ruta 7, camino a Chile.
Por otra parte, otros dos accidentes con vuelcos se reportaron sobre la misma ruta. El primero, alrededor de las 21 del sábado, se dio a la altura del kilómetro 1207. El protagonista del vuelco fue un camión de la empresa Río Colorado que transportaba 30.000 kilos de bananas hacia Brasil.
En el hecho intervino personal de la Comisaría 23°, Gendarmería Nacional y del GUM Las Heras. El conductor salió ileso.
El otro accidente sucedió en el kilómetro 1165 y fue protagonizado por un Peugeot 307 gris en el que viajaba una pareja de 34 años.
Por circunstancias que se investigan el vehículo volcó hacia la banquina y quedó con las ruedas hacia arriba. Tanto el conductor como su acompañante fueron trasladados al hospital de Uspallata. Sufrieron politraumatismos leves.