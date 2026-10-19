Por cuarta vez en menos una década, un accidente vial tiene un denominador común: el apellido Villouta. Este lunes ocurrió el cuarto siniestro donde quedó involucrado uno de los hermanos de la familia que comenzó a ser conocida a mediados de 2017, cuando Alan Villouta murió atropellado en el Acceso Sur. Casi como una burla del destino, más de la mitad de los 7 hermanos ha sufrido un choque en los últimos años.
El derrotero de la familia de Alan Villouta: los accidentes que protagonizaron los 4 hermanos
Cuatro de los 7 hermanos que integran la familia de Alan Villouta protagonizaron graves accidentes en la última década, ocurriendo dos de ellos este mismo mes
El círculo se abrió aquel El 26 de agosto del 2017 en que Alan Villouta (21) salió de trabajar en una pizzería ubicada en el centro comercial La Barraca, en Guaymallén. Se dispuso a cruzar a pie el Acceso Sur, cuando fue atropellado por una camioneta de alta fama Porsche Cayenne que se dio a la fuga. Días después se entregó el empresario Alejandro Verdenelli, quien quedó imputado, fue juzgado y condenado. Siempre se mantuvo en libertad. El caso se declaró prescripto en agosto pasado y hay una disputa vigente en la Corte para definir si se reflota la pena a la que fue sentenciado.
Tras la muerte de Alan Villouta, su padre Andrés tomó el protagonismo al encabezar varias campañas de seguridad vial para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de sucesos. Pero el destino quiso que otros 3 hijos suyos también estén involucrados en accidentes viales, aunque sin consecuencias fatales para ellos.
Los otros accidentes de la familia Villouta
El 26 de mayo de 2025, Lucía Villouta (23) protagonizó otro accidente también en el Acceso Sur como su hermano fallecido, aunque a la altura de puente de Boedo. La joven iba en una moto cuando fue arrollada por un camión que llevaba dos acoplados y que se dio a la fuga. Quedó internada ya que sufrió una fisura en la cervical y estuvo más de un mes en reposo para poder recuperarse.
"Soy fiel creyente de las segundas oportunidades y esta vez fue la mía, desde que tuve la rueda del camión prácticamente encima hasta que tuve la fuerza de levantarme del piso a buscar mi zapatilla. Desde que tuve que traer a memoria el teléfono de mis papás hasta acordarme que fue lo que me pasó. No sé pero hoy estoy contándote esto y puedo asegurarte que Dios da segundas oportunidades", dijo en sus redes sociales la hermana de Alan Villouta.
El 9 de octubre pasado, hacen tan solo 10 días, otro de los hermanos que trabaja en Tránsito de la Municipalidad de Guaymallén sufrió otro accidente. Justamente cuando estaba en sus labores circulaba a bordo de una camioneta de la comuna que terminó volcando en el callejón Los Perejiles, una zona rural. Afortunadamente, no sufrió heridas de consideración según trascendió.
Por último, este lunes Emanuel Villouta (23) estuvo involucrado en otro grave accidente. En este caso era el acompañante de un chico de 21 años que iban a bordo de un Chevrolet Corsa que impactó violentamente contra un árbol en la intersección de calles San Juan y Alem. El conductor del vehículo murió en el lugar del hecho, mientras que el hermano de Alan Villouta quedó internado fuera de peligro.
En pocas palabras
- Cuarta tragedia familiar: la familia Villouta acumula cuatro accidentes viales en menos de una década, con un trágico desenlace en el primer caso.
- Un patrón de siniestros: desde 2017, cuatro de los siete hermanos han protagonizado choques, uno de ellos fatal y los restantes con lesiones.
- Casos recientes: los últimos accidentes involucran a Lucía Villouta (atropellada por un camión) y Emanuel Villouta (acompañante en choque fatal), además de otro hermano en servicio.