El derrotero de la familia de Alan Villouta: los accidentes que protagonizaron los 4 hermanos

Alan Villouta murió tras un accidente vial en 2017.

Los otros accidentes de la familia Villouta

El 26 de mayo de 2025, Lucía Villouta (23) protagonizó otro accidente también en el Acceso Sur como su hermano fallecido, aunque a la altura de puente de Boedo. La joven iba en una moto cuando fue arrollada por un camión que llevaba dos acoplados y que se dio a la fuga. Quedó internada ya que sufrió una fisura en la cervical y estuvo más de un mes en reposo para poder recuperarse.

"Soy fiel creyente de las segundas oportunidades y esta vez fue la mía, desde que tuve la rueda del camión prácticamente encima hasta que tuve la fuerza de levantarme del piso a buscar mi zapatilla. Desde que tuve que traer a memoria el teléfono de mis papás hasta acordarme que fue lo que me pasó. No sé pero hoy estoy contándote esto y puedo asegurarte que Dios da segundas oportunidades", dijo en sus redes sociales la hermana de Alan Villouta.

El accidente que protagonizó hace pocos días otro de los hermanos de Alan Villouta. Foto: Facebook Guaymallén Online.

El 9 de octubre pasado, hacen tan solo 10 días, otro de los hermanos que trabaja en Tránsito de la Municipalidad de Guaymallén sufrió otro accidente. Justamente cuando estaba en sus labores circulaba a bordo de una camioneta de la comuna que terminó volcando en el callejón Los Perejiles, una zona rural. Afortunadamente, no sufrió heridas de consideración según trascendió.

Por último, este lunes Emanuel Villouta (23) estuvo involucrado en otro grave accidente. En este caso era el acompañante de un chico de 21 años que iban a bordo de un Chevrolet Corsa que impactó violentamente contra un árbol en la intersección de calles San Juan y Alem. El conductor del vehículo murió en el lugar del hecho, mientras que el hermano de Alan Villouta quedó internado fuera de peligro.