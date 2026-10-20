Una accidentada madrugada de lunes conmocionó a la localidad de Monte Quemado, en el departamento Copo, provincia de Santiago del Estero tras confirmarse la muerte de Adrián Alejandro Díaz, producto de una tragedia producida por un violento choque donde estuvieron involucrados dos motos y una camioneta.
"Que brille para ti la luz que no tiene fin", la tragedia fatal que dejó mensajes desgarradores
La tragedia en Santiago del Estero involucró a dos motos y una camioneta, dejando además otros heridos de diversa consideración
Con el correr de las horas y tras la intervención de la Policía, las redes sociales se colmaron de conmovedores mensajes de familiares, amigos y allegados que expresaron su dolor para despedirlo.
“No lo puedo creer”, “Te vamos a recordar siempre con esa sonrisa” y “Mucha fuerza para toda la familia en este momento tan desgarrador”, fueron algunas de las dolorosas frases que se multiplicaron en las publicaciones para homenajear a la víctima en las redes sociales.
La tragedia dejó un profundo vacío entre los vecinos de la zona, quienes volcaron sus muestras de afecto para acompañar a sus seres queridos en este difícil trance.
"Descansa en paz hijo. Dale fuerza a tu madre y a tus hermanos. Que brille para ti la luz que no tiene fin", reza otra publicación.
Tragedia en Santiago del Estero: tres vehículos involucrados
El choque en Santiago del Estero ocurrió alrededor de las 3:25 de la madrugada del lunes sobre la avenida 1 de Julio, entre las calles 2 de Abril y Francisco de Uriarte, a la altura del barrio San Martín.
Tras los llamados de alerta de los vecinos de la zona, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 22 acudieron al lugar y encontraron al muchacho tendido sobre el asfalto. Instantes después, el personal médico examinó a la víctima y confirmó que ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, en el accidente estuvieron involucradas dos motos y una camioneta:
- Una motocicleta Honda CG color violeta: no llevaba dominio colocado y presentaba severos daños en el frente.
- Una camioneta Toyota Hilux gris: registraba abolladuras e impactos de consideración en la parte trasera izquierda.
- Una moto Honda Bross 125 cc: tampoco llevaba patente visible y no evidenciaba mayores daños estructurales iniciales.
Además de la muerte del motociclista, otros jóvenes que se vieron involucrados en el choque sufrieron heridas de diversa consideración y debieron ser trasladados para recibir atención médica.
Las autoridades judiciales y policiales continúan realizando los peritajes pertinentes para determinar cómo se desencadenó el siniestro y definir las responsabilidades en la causa.
En pocas palabras
- Tragedia fatal: Un violento choque múltiple en Santiago del Estero causó la muerte de Adrián Alejandro Díaz.
- Mensajes de dolor: Familiares y amigos despidieron a la víctima con conmovedores mensajes en redes sociales.
- Peritajes en curso: La policía y justicia investigan las causas del accidente que involucró dos motos y una camioneta.