Una tragedia ocurrida sobre la Ruta Nacional 95 consternó a la provincia de Chaco. La víctima, identificada como Cristian Walker, un joven de 21 años, perdió la vida en la mañana del domingo tras chocar contra un perro, perder el control de su auto y volcar violentamente
Tragedia y muerte de un joven de 21 años: "Me quedé con un amor eterno", publicó su devastada pareja
El joven chocó con su auto contra un perro, volcó y salió despedido. La tragedia provocó un dolor muy profundo
El accidente se produjo precisamente a la altura del paraje Peguriel, en las inmediaciones de Villa Ángela.
Tras la noticia de la tragedia, las redes sociales se colmaron de mensajes de pesar y condolencias. Entre las muestras de afecto y dolor se destacó la emotiva despedida de su pareja, quien expresó la devastación y el impacto que causó la repentina partida del joven.
Tragedia en Chaco: el mensaje de despedida de su pareja
A través de una sentida publicación acompañada por imágenes de momentos compartidos, la pareja del joven que perdió la vida en la tragedia, expresó la huella imborrable que dejó en su vida con frases cargadas de emoción:
"Amor mío me despedí de vos con un beso, pero me quedé con un amor eterno, con recuerdos que voy a abrazar toda mi vida y con la esperanza de que algún día, en algún lugar, la vida me permita encontrarte”, escribió en la dedicatoria para despedir a Cristian Walker, recordando el vínculo que los unía y el profundo vacío que deja su partida inesperada.
El mensaje generó una fuerte repercusión entre familiares, allegados y vecinos de la zona, quienes se sumaron al reclamo de consuelo para los seres queridos del joven en este difícil momento.
Las circunstancias de la tragedia
La tragedia se produjo en las primeras horas de la mañana del domingo sobre el trazado de la Ruta 95. Cristian Walker circulaba a bordo de un auto Volkswagen Gol Trend cuando impactó contra un perro que se le cruzó por la calle.
Como consecuencia del choque, el auto sufrió un despiste y posterior vuelco. Durante la maniobra, el conductor salió despedido del habitáculo y quedó inconsciente sobre calle.
Si bien fue asistido de urgencia por personal médico y trasladado hacia el centro de salud de Villa Ángela, Chaco, ingresó al nosocomio sin signos vitales.
En pocas palabras
- Tragedia vial: Joven de 21 años murió tras chocar con un perro en Chaco.
- Accidente fatal: Perdió el control de su auto, volcó y salió despedido.
- Despedida emotiva: Su pareja compartió un conmovedor mensaje de amor eterno.