Tragedia y muerte de un joven de 21 años: "Me quedé con un amor eterno", publicó su devastada pareja

Tragedia en Chaco: el mensaje de despedida de su pareja

A través de una sentida publicación acompañada por imágenes de momentos compartidos, la pareja del joven que perdió la vida en la tragedia, expresó la huella imborrable que dejó en su vida con frases cargadas de emoción:

"Amor mío me despedí de vos con un beso, pero me quedé con un amor eterno, con recuerdos que voy a abrazar toda mi vida y con la esperanza de que algún día, en algún lugar, la vida me permita encontrarte”, escribió en la dedicatoria para despedir a Cristian Walker, recordando el vínculo que los unía y el profundo vacío que deja su partida inesperada.

El mensaje generó una fuerte repercusión entre familiares, allegados y vecinos de la zona, quienes se sumaron al reclamo de consuelo para los seres queridos del joven en este difícil momento.

Las circunstancias de la tragedia

La tragedia se produjo en las primeras horas de la mañana del domingo sobre el trazado de la Ruta 95. Cristian Walker circulaba a bordo de un auto Volkswagen Gol Trend cuando impactó contra un perro que se le cruzó por la calle.

Como consecuencia del choque, el auto sufrió un despiste y posterior vuelco. Durante la maniobra, el conductor salió despedido del habitáculo y quedó inconsciente sobre calle.

Si bien fue asistido de urgencia por personal médico y trasladado hacia el centro de salud de Villa Ángela, Chaco, ingresó al nosocomio sin signos vitales.