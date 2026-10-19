Una publicación en las redes sociales se viralizó durante el fin de semana pasado y despertó la alerta de las autoridades provincial. Es que solicitaba ayuda ante el caso de, nada más ni nada menos, que un bebé robado en plena Ciudad de Mendoza. Sin embargo, todo terminó siendo una falsa historia con una tóxica relación por detrás.
La historia detrás del falso bebé robado: le mintió a su ex para hacerle creer que era el padre
La publicación sobre el secuestro de un bebé en plena plaza Italia, de Capital, generó la alarma de las autoridades, pero todo terminó siendo una mentira
La imagen se replicó en todas las redes sociales como una bola de nieve. Se componía de 2 fotos de un bebé, su supuesto nombre y edad y la frase "robado de su coche el 17 de octubre a las 16 horas en la plaza Italia". Luego agregaba: "Mientras su mamá ayudaba a una señora que se cayó, lo robaron de su coche".
Incluso tenía un número de contacto para cualquier persona que tuviera información sobre el bebé secuestrado. Sin embargo, nadie contestaba a ese número telefónico.
La mentira detrás de la foto del bebé robado
Ante la alarmante situación, las autoridades activaron los mecanismos para verificar si estaban ante un caso real. Pero rápidamente lograron descartarlo. No había denuncias a nivel judicial y las averiguaciones policiales sostenían que el robo nunca ocurrió.
Según la información que obtuvo radio Nihuil, la mentira comenzó porque una mujer engañó a su expareja asegurándole que había tenido un bebé de su parte y el hombre le pidió conocerlo. Acorralada, la supuesta madre le dijo que al pequeño se lo habían robado a su niñera. Todo derivó en la fake news que se hizo viral.
Ya en la noche del domingo, el mismo posteo con la inscripción "FAKE NEWS" comenzó a replicarse, aunque no de la misma forma que se viralizó el presunto robo del bebé.
La reacción del Ministerio de Seguridad
Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, se iniciaron "las actuaciones administrativas para evaluar el costo del despliegue y determinar las responsabilidades que correspondan, con el objetivo de reclamar su reintegro por las vías legales pertinentes".
"La Policía de Mendoza actuará siempre ante una alerta que pueda comprometer la vida o la integridad de una persona. Esa obligación es irrenunciable. Pero la utilización injustificada de los recursos públicos debe tener consecuencias. La seguridad de los mendocinos es una responsabilidad demasiado importante para que una historia inventada movilice a toda una estructura de respuesta del Estado", comunicaron desde la cartera tras el falso robo del bebé.
En pocas palabras
- Falso robo: una publicación viral en redes sobre un bebé robado resultó ser una mentira.
- Motivación oculta: la historia surgió de una mujer que engañó a su expareja haciéndole creer que el bebé era suyo.
- Desmentido oficial: las autoridades descartaron el robo al no encontrar denuncias ni pruebas del suceso.