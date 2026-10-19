La historia detrás del falso bebé robado: le mintió a su ex para hacerle creer que era el padre

La mentira detrás de la foto del bebé robado

Ante la alarmante situación, las autoridades activaron los mecanismos para verificar si estaban ante un caso real. Pero rápidamente lograron descartarlo. No había denuncias a nivel judicial y las averiguaciones policiales sostenían que el robo nunca ocurrió.

Según la información que obtuvo radio Nihuil, la mentira comenzó porque una mujer engañó a su expareja asegurándole que había tenido un bebé de su parte y el hombre le pidió conocerlo. Acorralada, la supuesta madre le dijo que al pequeño se lo habían robado a su niñera. Todo derivó en la fake news que se hizo viral.

Ya en la noche del domingo, el mismo posteo con la inscripción "FAKE NEWS" comenzó a replicarse, aunque no de la misma forma que se viralizó el presunto robo del bebé.

La reacción del Ministerio de Seguridad

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, se iniciaron "las actuaciones administrativas para evaluar el costo del despliegue y determinar las responsabilidades que correspondan, con el objetivo de reclamar su reintegro por las vías legales pertinentes".

"La Policía de Mendoza actuará siempre ante una alerta que pueda comprometer la vida o la integridad de una persona. Esa obligación es irrenunciable. Pero la utilización injustificada de los recursos públicos debe tener consecuencias. La seguridad de los mendocinos es una responsabilidad demasiado importante para que una historia inventada movilice a toda una estructura de respuesta del Estado", comunicaron desde la cartera tras el falso robo del bebé.