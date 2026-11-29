El trágico episodio ocurrió alrededor a las 11.19, en la vía pública del interior del barrio Chacras de Necochea. Tras un llamado de emergencia al 911, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazó de inmediato a efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hacia la zona.

La camioneta Estanciera amarilla involucrada en el hecho fue secuestrada por la Policía para realizar los peritajes correspondientes tras el accidente fatal.

Cómo ocurrió el accidente y la detención del conductor

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, el hombre de 64 años conducía una camioneta tipo Estanciera de color amarillo con la que acababa de realizar un flete hasta el domicilio del niño.