Un nene de 2 años murió este domingo por la mañana en Rodeo del Medio, Maipú, luego de ser atropellado por una camioneta que realizaba maniobras frente a su vivienda. Por el hecho fue aprehendido el conductor del vehículo, un hombre de 64 años que trabaja como fletero y había sido contratado minutos antes por la propia familia de la víctima.
Tragedia en Rodeo del Medio: murió un nene de 2 años tras ser atropellado por un fletero
El hecho ocurrió en un barrio de Rodeo del Medio. El fletero, de 64 años, había llevado una carga a la casa de la familia y no advirtió que el nene estaba atrás
El trágico episodio ocurrió alrededor a las 11.19, en la vía pública del interior del barrio Chacras de Necochea. Tras un llamado de emergencia al 911, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazó de inmediato a efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hacia la zona.
Cómo ocurrió el accidente y la detención del conductor
De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, el hombre de 64 años conducía una camioneta tipo Estanciera de color amarillo con la que acababa de realizar un flete hasta el domicilio del niño.
- La maniobra fatal: Al finalizar la descarga y retirarse del lugar, el conductor no advirtió que el pequeño se encontraba detrás del rodado y lo embistió sin detener su marcha.
- Traslado de urgencia: El niño fue llevado de inmediato al Hospital Diego Paroissien, pero al ingresar a la guardia el médico de turno constató que ya había fallecido producto de las graves lesiones.
- Operativo de búsqueda: Con las características del vehículo aportadas por testigos, personal policial rastrilló las inmediaciones y logró interceptar al fletero minutos después en una feria comercial de la zona.
El conductor fue identificado y trasladado a sede judicial, mientras que la camioneta Estanciera quedó secuestrada para la realización de los peritajes mecánicos y accidentológicos. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú.
En pocas palabras
- Tragedia en Maipú: un nene de 2 años murió atropellado por un fletero en Rodeo del Medio.
- Circunstancias: el conductor de 64 años no vio al niño al maniobrar tras una entrega.
- Investigación: el chofer fue detenido y el vehículo secuestrado por la Oficina Fiscal de Maipú.