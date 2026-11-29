El hecho ocurrió alrededor de las 7.15, en la intersección de Carril Sarmiento y calle 9 de Julio, bajo jurisdicción de la Comisaría 54°. Según informó la Policía, no hubo otros vehículos ni terceras personas involucradas en el siniestro.

El Chevrolet Celta rojo terminó dentro del canal que divide ambos carriles en Carril Sarmiento y 9 de Julio, en Luzuriaga, Maipú.

Cómo fue el accidente y el control de alcoholemia

Tras un llamado al 911 que alertaba sobre un auto caído en la acequia, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazó una patrulla hasta el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un Chevrolet Celta rojo que había quedado incrustado en el canal divisor de ambos carriles.