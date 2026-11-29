Manejaba borracho en Maipú, perdió el control y terminó adentro de un canal
El accidente ocurrió a las 7.15 en Carril Sarmiento y 9 de Julio, en Luzuriaga. El conductor, de 26 años, tenía 1,66 gramos de alcohol en sangre
El hecho ocurrió alrededor de las 7.15, en la intersección de Carril Sarmiento y calle 9 de Julio, bajo jurisdicción de la Comisaría 54°. Según informó la Policía, no hubo otros vehículos ni terceras personas involucradas en el siniestro.
Cómo fue el accidente y el control de alcoholemia
Tras un llamado al 911 que alertaba sobre un auto caído en la acequia, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazó una patrulla hasta el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un Chevrolet Celta rojo que había quedado incrustado en el canal divisor de ambos carriles.
Cuando los agentes le realizaron el test de alcoholemia al conductor, el dispositivo arrojó un resultado positivo de 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre más del triple del límite legal permitido en Mendoza (0,5 g/l para autos particulares).
Ante la infracción, el personal policial labró las actuaciones correspondientes por el proceso contravencional y procedió al secuestro del rodado.
En pocas palabras
- Joven conductor: un hombre de 26 años volcó su auto en un canal de Maipú.
- Estado de ebriedad: arrojó 1,66 gramos de alcohol en sangre, triplicando el límite legal.
- Consecuencias: el vehículo fue secuestrado y se iniciaron actuaciones contravencionales.