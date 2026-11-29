El hecho ocurrió alrededor de las 0.29, en la intersección de calles San Martín e Independencia, bajo la jurisdicción de la Comisaría 16°. La Policía tomó conocimiento del episodio a partir de la notificación de la guardia del hospital capitalino.

El ataque se produjo alrededor de las 0.29 en la esquina de San Martín e Independencia, en jurisdicción de la Comisaría 16° de Las Heras. Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

Dos ingresos al hospital y un diagnóstico grave

Según reconstruyeron los investigadores a partir del parte médico, la víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Central por su propio hijo: