Un hombre de 49 años permanece internado en sala de cuidados intensivos del Hospital Central tras haber sufrido una brutal golpiza en la vía pública en Las Heras. El cuadro se agravó horas después del ataque: luego de recibir una primera atención médica y el alta, debió regresar de urgencia al hospital, donde detectaron que tenía costillas fisuradas y un pulmón perforado.
Brutal golpiza en Las Heras: le dieron el alta, volvió con un pulmón perforado y quedó en terapia intensiva
El ataque ocurrió a las 0.29 en San Martín e Independencia. Tras recibir una primera alta, el hombre de 49 años regresó grave al Hospital Central
El hecho ocurrió alrededor de las 0.29, en la intersección de calles San Martín e Independencia, bajo la jurisdicción de la Comisaría 16°. La Policía tomó conocimiento del episodio a partir de la notificación de la guardia del hospital capitalino.
Dos ingresos al hospital y un diagnóstico grave
Según reconstruyeron los investigadores a partir del parte médico, la víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Central por su propio hijo:
- Primera atención: El médico de guardia lo asistió, le diagnosticó un traumatismo de tórax y, tras realizarle una serie de estudios iniciales, le otorgó el alta médica.
- Reingreso de urgencia: Momentos después, como el hombre continuaba con fuertes malestares, su familia volvió a llevarlo al mismo centro asistencial. En esa segunda revisión, la profesional a cargo constató politraumatismos por golpiza, fisura de costillas y un pulmón perforado, por lo que ordenó su inmediata internación en terapia intensiva.
Por motivos que aún se intentan esclarecer, la Oficina Fiscal interviniente dispuso el inicio de una investigación judicial y el labrado de las actuaciones correspondientes para determinar quiénes participaron en la agresión y en qué circunstancias se produjo el ataque.
En pocas palabras
- Golpiza en Las Heras: un hombre de 49 años permanece en terapia intensiva tras una brutal agresión.
- Complicación médica: tras recibir el alta, regresó al hospital con un pulmón perforado y costillas fisuradas.
- Investigación en curso: se inició una causa judicial para determinar las circunstancias y los responsables del ataque.