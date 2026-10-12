Un adolescente de 17 años protagonizó un brutal accidente en Villa Elvira, La Plata, cuando se llevó el auto de su padre sin permiso para salir con amigos, chocó contra una casa y se escapó dejando el vehículo en el lugar. Los vecinos golpearon al padre del joven y lo mandaron al hospital.
Un joven le robó el auto a su papá para salir con amigos, chocó contra un vehículo y escapó: dejó dos heridos
El joven de 17 años perdió el control del vehículo y chocó; dejó dos heridos. El padre del adolescente fue agredido por los vecinos de la zona
El episodio ocurrió pasadas las 20 del domingo en la calle 609, entre 122 bis y 123. El joven, acompañado por otros tres adolescentes, perdió el control del vehículo modelo Toyota Corolla e impactó contra un Peugeot 206 que estaba estacionado frente a una casa.
Dentro de ese auto había dos adultos, de 29 y 34 años, que sufrieron golpes leves. Según el dueño de la casa, no hubo heridos de gravedad.
Tras el impacto, el adolescente y sus amigos huyeron y el auto quedó accidentado en plena calle. Minutos después, el padre del joven llegó al lugar del choque y fue agredido por algunos de los vecinos, por lo que debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Las imágenes difundidas por la policía mostraron los severos daños en ambos vehículos, especialmente en el Toyota Corolla, que terminó volcado y prácticamente destruido.
Según informó el diario 0221, la Policía Bonaerense logró identificar rápidamente al adolescente involucrado. La causa quedó bajo la carátula de “lesiones culposas” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en delitos culposos del Departamento Judicial de La Plata.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría Decimosexta, que secuestró ambos autos y tomó las declaraciones testimoniales correspondientes para avanzar en la investigación.
Fuente: tn.com.ar
En pocas palabras
- Joven de 17 años robó el auto de su padre y provocó un choque.
- El accidente dejó dos heridos leves y daños materiales significativos.
- El padre del adolescente fue agredido por vecinos tras el incidente.