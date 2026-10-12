Un joven le robó el auto a su papá para salir con amigos, chocó contra un vehículo y escapó: dejó dos heridos

Tras el impacto, el adolescente y sus amigos huyeron y el auto quedó accidentado en plena calle. Minutos después, el padre del joven llegó al lugar del choque y fue agredido por algunos de los vecinos, por lo que debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las imágenes difundidas por la policía mostraron los severos daños en ambos vehículos, especialmente en el Toyota Corolla, que terminó volcado y prácticamente destruido.

Según informó el diario 0221, la Policía Bonaerense logró identificar rápidamente al adolescente involucrado. La causa quedó bajo la carátula de “lesiones culposas” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en delitos culposos del Departamento Judicial de La Plata.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Decimosexta, que secuestró ambos autos y tomó las declaraciones testimoniales correspondientes para avanzar en la investigación.

Fuente: tn.com.ar