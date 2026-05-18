En un accidente chocaron a un motociclista y el autor huyó del lugar

El accidente ocurrió minutos antes de las 2.30, la motocicleta conducida por un joven de 27 años circulaba por Acceso Este con dirección al oeste.

Cuando el joven descendió por calle Elpidio González fue impactado desde atrás por una camioneta y cayó al asfalto. El conductor de este último rodado huyó del lugar del accidente.