Un motociclista sufrió lesiones considerables tras ser chocado por una camioneta en las inmediaciones del Acceso Este, en Guaymallén. El conductor del vehículo mayor escapó del lugar del accidente ocurrido en la madrugada de este lunes.
En Guaymallén
En un accidente chocaron a un motociclista y el autor huyó del lugar
La víctima del accidente tiene 27 años y por las severas lesiones que sufrió tuvo que ser internado
El accidente ocurrió minutos antes de las 2.30, la motocicleta conducida por un joven de 27 años circulaba por Acceso Este con dirección al oeste.
Cuando el joven descendió por calle Elpidio González fue impactado desde atrás por una camioneta y cayó al asfalto. El conductor de este último rodado huyó del lugar del accidente.
Persona de ambulancia asistió a la víctima del accidente que sufrió politraumatismos varios y tuvo que ser internado en el Hospital Central.