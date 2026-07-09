Detuvieron a un abogado que chocó, huyó y mató a una mujer

Efectivos de la Direcciòn de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense recibieron la orden del Juzgado de Garantías número 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, para realizar tareas investigativas para analizar los posibles lugares de ocultamiento del implicado.

Como resultado de los trabajos de campo, los especialistas localizaron dos inmuebles, uno de ellos ubicado en ese partido de la zona norte y otro en la Capital Federal.

Las autoridades montaron un operativo encubierto en simultáneo con consignas policiales y bajo estrictas medidas de reserva.

De tal modo, certificaron la presencia de Fasano en silla de ruedas, lesionado y acompañado de su madre y su hermano, en el momento que salía de un edificio en Palermo, donde fue capturado.

"En forma inmediata, y por corresponder jurisdicción territorial, se dio intervención a la Dirección de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad", explicaron los voceros.

La fiscal Carolina Asprella, a cargo de la UFI número 1 de Martínez, caratuló el caso como "homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor en concurso real con lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo automotor".

La conductora del vehículo falleció y la acompañante sufrió lesiones de consideración, por lo que continuaba internada.

El abogado se negó a realizarse el test de alcoholemia

El siniestro sucedió en el kilómetro 17 de la autopista Panamericana, a la altura de Martínez, partido de San Isidro, cuando Fasano embistió el auto de Camacho, quien manejaba un Volkswagen Polo afectado al servicio de Uber.

Aunque los videos muestran que el vehículo se quedó detenido sobre la carril rápido y luego fue embestido por la camioneta Hyundai Creta de Fasano, el mediático abogado habría recibido ayuda posterior al siniestro.

Además, no se habría sometido al test de alcoholemia y tampoco fue trasladado a una comisaría, ya que fue retirado del lugar por otra abogada integrante de su familia.

Fuente: noticiasargentinas.com