Tras el congelamiento de sueldos de 116 funcionarios en Capital, el resto de las comunas detalló su ajuste

Según informaron, el nuevo organigrama permitió eliminar 70 cargos políticos, lo que representa una reducción del 25% de la planta de funcionarios y un ahorro estimado en $118,6 millones por mes, equivalente a unos $1.542 millones al año.

La reducción alcanzó a cuatro direcciones, tres subdirecciones y 63 jefaturas. De acuerdo con la comuna, el equipo del intendente Marcos Calvente pasó de 280 a 210 integrantes, de los cuales 63 corresponden a cargos fuera de escalafón.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.

El municipio aseguró además que actualmente cuenta con la estructura política más pequeña del Gran Mendoza en relación con su población, con un funcionario cada 5.100 habitantes.

La reorganización también alcanzó al Concejo Deliberante de Guaymallén, donde se redujeron más del 60% de los cargos político-administrativos.

La reforma eliminó dos de las tres secretarías, dejó una sola dirección en lugar de cuatro y redujo las coordinaciones de ocho a tres. Según las estimaciones oficiales, esa medida permitirá un ahorro superior a $500 millones anuales, recursos que serán destinados al fortalecimiento del sistema de tránsito y control vial del departamento.

Maipú también congeló los salarios de sus funcionarios

La Municipalidad de Maipú, encabezada por el intendente peronista Matías Stevanato, aplica una serie de medidas de ajuste en la estructura política y administrativa. Entre ellas, mucho antes de Ulpiano, dispuso el congelamiento de los sueldos de los funcionarios políticos, además de una reducción del 20% de los cargos políticos y un recorte del 20% en los gastos corrientes del municipio.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Según informaron desde la comuna, las medidas se complementan con una optimización de los recursos destinados a los programas municipales que ya se encuentran en ejecución.

Godoy Cruz recordó que ya aplica un plan de austeridad desde 2025

Desde Godoy Cruz señalaron que el congelamiento salarial dispuesto por Ciudad no modifica la política que ya viene desarrollando el municipio que dirige Diego Costarelli.

Indicaron que desde noviembre de 2025 rige un decreto de austeridad que incluyó el congelamiento del ingreso de personal de planta -salvo casos excepcionales-, además del recorte y la unificación de distintas áreas de la administración.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli.

En cuanto a los salarios, explicaron que mantienen negociaciones paritarias cada cuatro meses para preservar el poder adquisitivo de los empleados municipales. También remarcaron que los últimos acuerdos incluyeron bonos no remunerativos únicamente para los trabajadores, dejando excluidos a los funcionarios y al personal jerárquico.

En Las Heras no analizan una medida similar

La Municipalidad de Las Heras, a cargo de Francisco Lo Presti, respondió que, por el momento, no tiene previsto avanzar con un congelamiento salarial para los funcionarios.

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Foto: Municipalidad de Las Heras

Desde la comuna señalaron que durante el primer semestre del año los incrementos salariales fueron mínimos y recordaron que el último aumento otorgado fue del 0,4% en mayo, sin que existan, por ahora, definiciones sobre nuevas medidas de ajuste.