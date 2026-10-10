Luján de Cuyo anunció la privatización de la "Playita" por 10 años

Entre las exigencias a la nueva empresa concesionaria, se les exigirán bañeros. Foto: Nicolás Ríos /Diario UNO

Sin embargo, la aprobación de la ordenanza es el paso que habilita el proceso: todavía falta que el Ejecutivo defina el cronograma y concrete el llamado a licitación.

Qué tendrá que hacer el futuro concesionario

El pliego de condiciones establece que quien se quede con la concesión deberá pagar un canon mensual mínimo de 1.000 Unidades Tributarias Municipales (UTM). Ese monto se actualizará de acuerdo con el valor de la unidad tributaria que fija el Municipio, por lo que no se trata de una suma en pesos que permanezca congelada durante todo el contrato.

A cambio, el concesionario podrá explotar el complejo durante el plazo acordado, pero tendrá que hacerse cargo de las inversiones, el funcionamiento y el mantenimiento del predio. El contrato también contempla garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas y prevé controles municipales sobre la actividad.

Uno de los puntos centrales es el plan de inversiones, que tendrá carácter obligatorio. El adjudicatario deberá presentar una propuesta con las obras previstas, sus costos y los plazos de ejecución. Una vez aprobada, tendrá que cumplirla y afrontar cualquier diferencia de costos que surja durante los trabajos, sin reducir por eso los compromisos que asumió.

La primera etapa de las obras deberá estar terminada en un máximo de cinco meses desde la entrega del predio. Ese plazo corresponde a los trabajos necesarios para garantizar condiciones de seguridad, funcionamiento y prestación de los servicios esenciales para recibir al público.

Qué servicios deberá ofrecer Luján Playa

El pliego establece una infraestructura mínima para el funcionamiento del complejo. Entre los servicios previstos figuran espacios deportivos y recreativos, gastronomía o proveeduría, sectores para actividades culturales y eventos, estacionamiento, sanitarios, iluminación, señalización, limpieza y condiciones de accesibilidad.

La seguridad también forma parte de las obligaciones del operador. Si se habilitan sectores acuáticos, deberá garantizar la presencia de guardavidas y los servicios de primeros auxilios correspondientes. Además, el Municipio conservará la facultad de restringir o cerrar el acceso al río cuando existan riesgos para las personas, por ejemplo, ante crecidas, tormentas o contaminación.

El complejo tendrá una temporada de verano que se extenderá del 1 de noviembre al 31 de marzo, con una operación diaria mínima de 9 a 21. Para la próxima temporada, el predio seguirá funcionando bajo la gestión municipal hasta que se concrete el traspaso al adjudicatario.

Qué pasará con el acceso gratuito y los beneficios sociales

Esta temporada de verano que comienza el 1 de noviembre, aún será gestionada por el municipio. Foto: Nicolás Ríos /Diario UNO

La concesión no elimina las actividades impulsadas por el Municipio para distintos sectores de la comunidad. El pliego dispone que el futuro operador deberá garantizar, sujeto a la disponibilidad, la programación y las condiciones de seguridad, el acceso gratuito para las escuelas de verano municipales, organizaciones de adultos mayores, instituciones que trabajan con personas con discapacidad y otras actividades organizadas por la comuna.

El documento también contempla que el predio siga disponible para el uso municipal. De esta manera, el cambio de gestión no implica que el complejo quede exclusivamente destinado a la explotación comercial del concesionario. No obstante, los beneficios sociales estarán sujetos a las condiciones previstas en el contrato y no se presentan como un acceso gratuito irrestricto para todos los visitantes.

El predio es provincial, aunque lo administra Luján

Aunque el complejo es conocido como Luján Playa y su funcionamiento está a cargo de la Municipalidad, el inmueble pertenece a terrenos bajo jurisdicción provincial. La Provincia le otorgó al Municipio el uso del espacio mediante un contrato de comodato, ratificado por la Legislatura mendocina.

Ese acuerdo habilita a la comuna a realizar mejoras y a conceder a terceros el uso de sectores del predio para actividades turísticas y recreativas. La concesión, por lo tanto, no implica la venta del terreno ni una transferencia de la propiedad al privado que resulte adjudicatario.

El contrato tendrá que respetar, además, la vigencia del comodato provincial. Si el Municipio pierde ese derecho de uso o el acuerdo se extingue, la concesión también podrá terminar y el adjudicatario deberá devolver el predio. Al finalizar el contrato, las mejoras realizadas quedarán a favor de la Municipalidad.

Muchas familias mendocinas eligen ir a pasar momentos de esparcimiento en la playita de Luján. Foto: Nicolás Ríos /Diario UNO

Qué dijeron los concejales

La ordenanza fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante. Los concejales oficialistas Rolando Baldasso y Cecilia Soulé fundamentaron la iniciativa, que apunta a incorporar inversión privada para mejorar y sostener el funcionamiento del complejo.

Durante el tratamiento, Adrián Devia se refirió a la obligación de ejecutar el plan de inversiones y a la responsabilidad del concesionario sobre las obras. Andrés Sconfienza destacó las facultades del Municipio para limitar el acceso al río ante situaciones de riesgo, mientras que Felipe Fiorentini hizo hincapié en el mantenimiento de los beneficios sociales contemplados en el pliego.

Por su parte, el concejal Germán Kemmling cuestionó los tiempos elegidos por el intendente Allasino para avanzar con el llamado a licitación, aunque manifestó que acompañaría los proyectos que considerara beneficiosos para el departamento. Finalmente, la autorización para avanzar con la concesión recibió el respaldo de todos los ediles.