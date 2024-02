►TE PUEDE INTERESAR: Veterinarios advirtieron de los peligros de las mascotas por la ola de calor en Mendoza

Guardavidas Federico Caccavari.jpeg La presencia de guardavidas es fundamental en espejos de agua habilitados para el baño. Están para prevenir y socorrer en caso de un accidente. Axel Lloret /Diario UNO

Hoy su trabajo está en la mira del interés público. La crecida del río Mendoza debido al gran caudal de agua de deshielo que este verano marca el máximo de su nivel del Dique Potrerillos y hace abrir sus compuertas, y la ola de calor agobiante que persiste por varias semanas en la región, han provocado que la gente se convoque en masa a los cauces del río que lucen a pleno después de décadas. Pero ello también conlleva problemas por desprendimientos en laderas y, lo que es peor, la muerte por ahogamiento de siete personas en las últimas semanas.

"Si no se toman acciones urgentes van a haber muchísimos muertos más. Si el agua sigue bajando así y el calor extremo se mantiene, la gente va a seguir yendo a los lugares de agua prohibidos que siguen sin ser clausurados y nadie haciéndose cargo de esto", criticó el guardavidas que lleva 9 años en las playas lujaninas. Hoy es director de los predios Luján Playa.

Primero, la prevención; luego el rescate

Caccavari revela que en la comunidad de guardavidas tienen un lema: "Los carteles no salvan vidas", ya que -afirma- "por más que en ese lugar donde murió una persona había un cartel, a la gente no le importa el cartel, tiene calor y se mete al agua en cualquier lado". Es por esto que ve la necesidad imperiosa de "empezar a involucrarnos, trabajar en la prevención entre todos y generar espacios públicos abiertos, a la par de cerrar los accesos prohibidos para el baño para evitar que la gente siga muriendo".

Y aconseja a las familias que, ahorrarse dinero para el ingreso a un predio seguro y habilitado, puede llevarlas a la muerte. "Cuando uno se la juega al bañarse en lugares prohibidos, lo que ponemos en juego en realidad es nuestra propia vida", asegura. Y solicita que "cuando alguien ve a gente bañándose en estos lugares prohibidos o peligrosos, debe alertar a la policía".

Primero, la prevención y luego, el rescate. Bajo ese lineamiento ejerce su cargo el guardavidas que tiene unos 35 colegas para proteger las playas lujaninas. "Hoy está faltando mucha prevención, mayor toma de conciencia por parte de todos; podemos mejorar mucho con muy poquito, porque hay mucha gente con voluntad para que las cosas mejoren sin pedir nada a cambio", considera el guardavidas y hasta se pone en primera persona: "Yo estoy dispuesto a brindar todos mis conocimientos, mi experiencia y mis contactos con tal de que nos escuchen, nos den un espacio a los guardavidas y entiendan que nuestra labor es salvar vidas, intentar que la gente no muera ahogada".

Playita de Lujan2.jpeg Luján Playa Bajada al Río se ubica sobre la Ruta 52, camino a Cacheuta, y está abierta al público de lunes a lunes, de 9 a 21. Nicolás Ríos /Diario UNO

Proyectos como el de equipar canales de riego para la extracción de víctimas o enseñarle a la población la prevención en zonas seguras, otro sobre "el primer respondiente acuático que no es un guardavidas sino una persona que sabe ir a prevenir en determinados lugares". Todas estas iniciativas y otras más rondan en la cabeza de Caccavari, quien ve la oportunidad única en esta temporada para priorizar el tema en la agenda política.

"Siempre que hay un ahogado hay una persona cerca filmándolo en vez de esa persona contar con herramientas para rescatarlo, y si ambas personas hubieran tenido herramientas para prevenir, ni siquiera hubieran puesto en riesgo su vida", advierte.

Pese a la crecida del río Mendoza, Luján Playa y los piletones de El Carrizal funcionan con normalidad, de lunes a lunes, de 9 a 21. Cuentan con servicios de emergencia, médicos, ambulancia y seguridad policial durante los fines de semana y feriados, días en los que llegan a recibir a más de 1.000 visitantes. ,El trabajo de los 35 guardavidas es permanente en ambos lugares. Todo coordinado por Federico Caccavari, quien recomienda llevar elementos de protección solar como sombrillas ya que "las que tenemos en ambas playas no alcanzan en esas jornadas en las que reciben a más de mil visitantes".

La Playita de Luján, por ejemplo, fue diseñada y planificada desde la seguridad en su infraestructura, por eso tiene contenciones a través de fusibles hidráulicos. Algunas de ellas han tenido que ser reparadas tras los daños que ocasionó la potencia de las aguas del río Mendoza en una de las aperturas de compuertas del dique. Además, la disposición de la playa con arena a la vera del río se ubica enfrente de las laderas de los cerros colindantes, justamente para evitar incidentes ante un desprendimiento de tierra y piedras como sucedió esta semana. De todos modos, ante cualquier alerta o evento inesperado se aplican los protocolos de evacuación.

►TE PUEDE INTERESAR: La Cuyanita volvió al lago del parque San Martín en su versión 2024 y revolucionó a los curiosos

De cuidar la playa con amigos, a ser su director municipal

Federico Caccavari hoy tiene 35 años, pero desde los 20 más o menos que visita las riberas del río Mendoza. Y ese mismo lugar donde protegía a voluntad a la gente que iba a bañarse, hoy lo encuentra como director municipal a cargo.

"Era un lugar al que solía ir, participaba de la Asociación de Guardavidas de Mendoza y veníamos notando que se moría gente en ese sitio. Junto con amigos de la carrera de Guardavidas decidimos intentar generar cambios en ese lugar, redacté un proyecto para cuidar gratis la ribera, pensando que no había nada, y fui a hablar a la Municipalidad de Luján", narra sus inicios de guardavida en Luján Playa de Cacheuta.

Recuerda que hace 10 años "me recibió Sebastián Bragagnolo (después fue intendente), quien era secretario de Gobierno, y me contó que estaban con el proyecto de Luján Playa, lo cual me puso muy contento. Pero le expliqué la necesidad de generar puestos de trabajo para los guardavidas, y luego de algunas reuniones empezamos a trabajar juntos y tuve la suerte de que Sebastián y Omar (De Marchi), que en ese momento era intendente de Luján, nos dieran un lugar muy importante en el proyecto".

Guardavidas.jpeg Atentos los guardavidas a lo que sucede en el agua.

"Empezamos de a poco, somos hoy 35 guardavidas los que trabajamos para el municipio, conformando el equipo más grande de guardavidas de la provincia y uno de los más grandes de la Argentina. En total, 35 trabajamos en Luján, pero como PyR (Previsión y Rescate), nombre del equipo, somos más de 70 guardavidas con lineamientos y preparación", destaca el profesional.

Como uno de los primeros guardavidas en el río Mendoza, se puede decir que Caccavari hizo carrera. "Empecé como guardavidas, al poquito tiempo fui Jefe de Guardavidas de Luján Playa Bajada al Río; a los dos años se armó Luján Playa Carrizal y quedé como Jefe de Guardavidas de los dos predios", detalla el recorrido que lo llevó a convertirse hoy en director de los dos predios de Luján Playa.

La idea de Caccavari pudo concretarla en su totalidad, ya que nos cuenta: "Fue una propuesta inclusiva, con deportes y espacios de esparcimiento, con servicios; generamos protocolos de seguridad de la playa, como el protocolo de extracción de vehículos, el protocolo de niño perdido, de padre perdido, devolución del menor, el protocolo de botella contenida que es para que no haya vidrios en la playa ni en todo el predio", resume acerca de la labor que cumplen allí los guardavidas, además de prevenir accidentes en el río y socorrer o evacuar a las personas de ser necesario.

Su proyecto incluye también campañas de cuidado del ambiente y respeto por la flora y la fauna del lugar.

¿Nos acordamos de los guardavidas sólo en verano?

Federico se enamoró de la profesión a los 18 años, trabajó sin estar recibido, luego se alejó un tiempo de las piletas para darse cuenta de que realmente era a lo que quería dedicarse el resto de su vida. "Entonces hice el curso a los 25 años, en la carrera de Guardavidas del IEF (Instituto de Educación Física)", porque desde siempre me gustó prevenir a las personas del peligro del agua, y en varias ocasiones participé de rescates previo a definirme como un guardavidas de profesión", reconoce.

Para él, ser guardavidas "es una elección de vida, siempre hay que estar entrenando y al servicio de la sociedad". Y lamenta que no sea una actividad valorada por la sociedad. "Por lo general, cuando uno va a prevenir las personas se sienten incómodas o molestas y muchos piensan que es un gasto innecesario". En este sentido advierte que la provincia de Mendoza "es la única de todo el país que aun no tiene una ley propia de guardavidas, lamentablemente creo que sólo nos acordamos cuando llega el verano".

Guardavidas Federico Caccavari4.jpeg Para Federico Caccavari, la actividad del guardavidas es poco valorada por la comunidad. Requiere de mucho entrenamiento y responsabilidad. Axel Lloret /Diario UNO

Lo que más le atrae de su trabajo "es la posibilidad de salvar gente y de intentar garantizar a las familias que puedan pasar un momento tranquilo en los espacios acuáticos".

"Esto se estudia, es una carrera de formación profesional, con proyección internacional y demanda una preparación continua", remarca el guardavidas en un claro mensaje a quienes deseen dedicarse a esta actividad. "Como recomendaciones a los jóvenes, podría decirles que es la profesión más linda del mundo, pero que demanda un gran sacrificio y mucha responsabilidad, son vidas las que cuidamos", expresa.

Se minimiza el peligro y no hay regulación

En su experiencia y asumiendo el rol directivo en los balnearios de Luján, Caccavari asegura que "llevamos años operando sin ningún incidente en nuestros predios porque la seguridad para los visitantes está garantizada". Pero si se le pregunta por la situación de los cauces en todo Mendoza, la respuesta cambia.

"Mendoza es la única provincia de Argentina que no tiene una ley propia de guardavidas y en la que entonces no hay un marco de regulación de la profesión", anuncia y revela que "muchas veces los presidentes de los clubes no toman dimensión de lo que tienen que hacer y por eso en muchos clubes no hay guardavidas, o quien cumple esa función no es recibido ni aporta título ni reválida como guardavidas".

El encargado de Luján Playa puja por la apertura de más balnearios como los que administra, ya que "Mendoza tiene un potencial gigante y podría ser declarada un destino turístico de verano como lo es Carlos Paz o Mar del Plata".

Es que él ve "muchísimos espacios, como la zona de monumentos de El Carrizal o la zona del Dique Cipolletti, que pertenecen a Hidráulica, o muchos lugares más de la ribera del río Mendoza que podrían ser explotados por privados o por la Provincia o distintos municipios que quisieran hacerse cargo, garantizando la seguridad del lugar y proponiendo un crecimiento exponencial". Y sin embargo, dice que "no lo hacen, no pasa nada".

Y pondera que "si la decisión política tuviera su foco puesto acá se darían cuenta de los miles de ingresos y puestos de trabajo que se podrían generar".

En este contexto, acerca de esta temporada atípica de agua en abundancia en los ríos combinada con días de calor extremo, el especialista critica que "se está minimizando el problema, si empieza a nevar y hay mucha agua necesitamos un cuerpo de guardavidas de la provincia, como existen los preventores, con una movilidad para poder ir a hacer prevención, a sacar a la gente de lugares peligrosos, y a controlar las entradas prohibidas a la rivera del río Mendoza, que existen muchas".

Federico Caccavari reflexiona: "Este mismo cuerpo de guardavidas también podría regular todas las piletas que trabajan sin guardavidas o con guardavidas sin título o en condiciones laborales muy malas, sin una regulación de su tarea". De allí que su atención pase por fomentar proyectos seguros para el baño de las personas en aguas públicas o privadas.

¿En qué se diferencian las playas de Luján?

El municipio de Luján de Cuyo cuenta con dos balnearios: Luján Playa Bajada al Río, ubicado en Ruta Provincial 82 Kilómetro 25 de Las Compuertas, y Luján Playa El Carrizal, localizado en el Carrizal de Abajo. La Playita de Luján tiene una dimensión de 10 hectáreas y dos playas de estacionamiento para 800 vehículos. La del Carrizal posee 3,5 hectáreas, tres piletas gigantes y estacionamiento para vehículos, un sector de muelle para embarcaciones náuticas y un área de pesca.

Federico Caccavari, su responsable, explica que "tanto Luján Playa Bajada al Río, más conocido como La Playita de Luján, como Luján Playa Carrizal, tienen un concepto muy similar que es brindar espacios de recreación para el público, sea mendocino como los turistas".

"Los dos espacios sirven para recibir a toda la familia, a niños y visitantes de todas las edades. Ambos buscan dar respuesta ante la ola de calor y los pocos lugares habilitados para el baño en toda la provincia", destaca Caccavari.

La diferencia está en que "la Playita de Luján es una derivación artificial del río Mendoza, con agua que corre con muy poco desnivel; en cambio, Luján Playa El Carrizal consta de tres piletones de cemento más un boyado". Es decir, una playa es natural para bañarse en el río, con borde y fondo de arena; y la otra es en formato balneario de piletas.

Carrizal.jpeg Uno de los tres piletones de El Carrizal que ofrece como balneario el municipio de Luján de Cuyo.

En ambos espacios cumplen sus tareas de prevención y rescate 35 guardavidas. "También tengo a cargo personal de servicio integrado por 20 personas, 10 para cada playa; tenemos seguridad patrimonial que custodia los predios de noche y que colabora los fines de semana y los fines de semana también contamos con policías, ambulancia y médicos", describe el director de las playas, y sostiene: "Con esto hacemos dos de los predios más completos de la provincia".

El ingreso a Luján Playa para ambos balnearios tiene un valor de $1.400 para mayores de 13 años, $700 para menores y niños y niñas hasta 4 años es gratis. El estacionamiento vehicular tiene un costo de $500 y para motos es de $300. Los dos balnearios cuentan con churrasqueras, sanitarios y salas de primeros auxilios.

►TE PUEDE INTERESAR: El día después de la fuerte tormenta en Mendoza con graves daños en Luján, Godoy Cruz y Maipú