Veterinarios advirtieron de los peligros de las mascotas por la ola de calor en Mendoza

En dos meses, acudir al servicio veterinario pasó de $6.500 a unos $10.000, dependiendo la zona de la provincia que habite el animal. Esto porque el sector se rige bajo una nomenclatura de precios mínimos establecida por el Colegio de Veterinarios de Mendoza y que varía de acuerdo a la ubicación geográfica, incluso según el departamento dentro del Gran Mendoza.

calor pronostico del tiempo2.jpg Los perros sufren el calor igual o más que sus tutores. Hay que reponer todos los días el agua de los bebederos y no exponerlos al sol. Foto: Agencia Télam

Ante la consulta de UNO, llamó la atención que los veterinarios coincidieran en una conducta repetitiva en los dueños de mascotas y que es mortalmente riesgosa para el animal: dejarlos encerrados en un vehículo aunque sea por 10 minutos y con alguna ventanilla baja.

Por lo demás, las recomendaciones pasan por recaudos elementales como mantener agua fresca y limpia en sus bebederos, no exponerlos al sol y procurar un lugar ventilado para ellos en el hogar.

En cuanto a los animales rurales, este verano viene marcado por consultas de encefalomielitis equina más que por la ola de calor. Pero además de esta enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados, las altísimas temperaturas generan en los animales del campo daños muy importantes, desde la baja productividad hasta incluso la muerte.

Los cuidados básicos para protegerlos del calor

El veterinario Gastón Massetti confirmó que durante el verano "atendemos más a las mascotas que en el invierno por un montón de patologías que se dan más en esta época". Y explicó: "No sólo por las altas temperaturas que afectan del mismo modo a los animales como a las personas, sino también porque en esta temporada aumentan las consultas por pulgas o garrapatas, así como por problemas de la piel".

Particularmente, el profesional destacó que los perros no tienen glándulas sudoríparas, "o sea, no sudan, no transpiran". Es por esto que necesitan jadear, "aceleran el jadeo para poder disipar el calor, bajan la temperatura corporal de este modo; y también lo hacen en menor medida a través de las almohadillas plantales de sus patas".

La temperatura normal de los perros o gatos es de 38° o 39°. Ante un golpe de calor, la mascota puede subir su temperatura a más de 42°. Debido a ello, sus tutores tienen que estar atentos a algunos síntomas que pueden aparecer en el perro o el gato del hogar. Massetti detalló, entre otros, "notar a la mascota nerviosa, que acelere la respiración, que la baba esté más espesa de lo habitual, algún cambio en la mucosa de la boca (se puede poner más oscura)". Estos síntomas indican que debe ser atendido por un profesional veterinario.

Gaston Massetti.jpeg El veterinario Gastón Massetti detalló qué síntomas podemos observar en las mascotas para advertir un golpe de calor en ellas.

Dentro de los primeros auxilios que se pueden brindar a la mascota que presente alguno de estos síntomas es simplemente mojar su cuerpo con agua corriente, "no con agua helada ni taparlas con toallas húmedas ni meterlas en una bañera con agua con hielo", alertó el veterinario de Luján de Cuyo.

Y especificó: "Simplemente hay que mojarlos, hidratarlos, que tomen agua, llevarlos a un lugar fresco y ventilado dentro de la casa; si el cuadro persiste en un corto tiempo hay que hacer cuanto antes una consulta veterinaria".

Los animales con un golpe de calor pierden muchos minerales y baja la glucosa, un cuadro que puede desencadenar en un problema multisistémico que lo lleve a perder la conciencia, convulsionar o tener temblores musculares. Ante este panorama, Massetti sostuvo que "se interna a la mascota, se le pone suero y se chequean los perfiles sanguíneos para ver si hay alguna afección en el sistema renal, hepático o de cualquier otro tipo, así se va estabilizando al animal".

Si bien los profesionales no perciben hoy un aumento de animales con golpes de calor en sus consultorios, aprovecharon la ocasión para recomendaciones básicas del cuidado sanitario en esta época. "Debemos cambiar el agua de sus bebederos todos los días para que esté limpia, fresca y sin hongos, tenerlos al resguardo de un lugar fresco y ventilado del hogar o a la sombra si está afuera, y controlar la ingesta de alimentos", remarcaron.

Y coincidieron en que "jamás debemos dejar al perro o al gato encerrado en un auto, ni por cinco minutos, aunque bajemos un poco la ventanilla" ya que ese acto de descuido "puede ser mortal para el animal".

La diferencia entre perros y gatos

Ricardo Floriani, miembro de la comisión directiva del Colegio de Médicos Veterinarios de Mendoza, distinguió las reacciones de los gatos a las de los perros ante el calor extremo. "Los gatos son, en general, mucho más cuidadosos que los perros, tienen hábitos nocturnos entonces hay que estar atentos a que tengan agua fresca permanentemente", afirmó.

En los perros, en cambio, Floriani destacó que "necesitan más cuidados, sobre todo por los paseos que están acostumbrados a hacer en horas de la tarde y eso los afecta porque es mucho más alta la temperatura en el asfalto que la de un patio con pasto y sombra o una casa ventilada". Ante esto, el profesional aconsejó a sus dueños que "chequeen la temperatura del piso antes de sacarlo afuera, porque el perro saldrá a caminar descalzo y entonces nos traen al animal con ampollas o lesiones en las patitas".

cuidadora de perros.jpg Los paseos perrunos en horas de la tarde no son buenos en estos días de calor. Recomiendan hacerlos por la noche. Archivo

El veterinario puso el foco también en la alimentación de las mascotas. Y dijo que "los perros comen en la mañana temprano y en la tarde a última hora; tal vez eviten las comidas del mediodía y eso tiene que ver con que hace mucho calor, y el perro cuando come genera un calor metabólico entonces eligen comer en horarios de menos calor".

De todos modos, sí recalcó Floriani que "hay que prestar atención a que mantengan la alimentación normal, las dosis habituales que siempre comen de alimento".

El peligro mortal de dejarlos encerrados en un vehículo

Tanto Gastón Massetti como Ricardo Floriani viven experiencias similares en el riesgo que lamentablemente sigue siendo cotidiano para buena parte de las personas que conviven con perros o gatos.

"Me ha pasado con muchas personas que vienen con el perro o el gato casi moribundo porque se bajaron al supermercado 15 minutos y aunque le dejaron la ventanilla abierta, en el auto la temperatura se triplica y eso impacta muchísimo en el animal", alertó Massetti, quien insistió en esta conducta de altísima gravedad para la mascota.

A lo que su colega Floriani completó: "Es un tema peligroso que hay que advertirlo porque el perro empieza a jadear y a desesperarse al no poder moverse, esto provoca una aceleración en su ritmo cardíaco y la situación lo puede llevar a la muerte".

perro ama viajar en auto 4.jpg Se debe eliminar el hábito de dejar a los perros encerrados en el auto, aún con ventanillas bajas. Tan solo 10 minutos pueden ser mortales. Archivo

Los profesionales ponen énfasis en los golpes de calor de los animales que generalmente ocurren cuando se los deja encerrados en un vehículo y al sol.

"La temperatura adentro de un auto aumente muchísimo, los perros no transpiran y el jadeo en el encierro no les surte efecto; en pocos minutos la situación puede llevarlos a la muerte", aseguró Floriani.

Más preocupados por la encefalitis equina que por el calor

Para las altas temperaturas en el sector rural, la veterinaria Adriana López Garrido recomendó mantener a los animales en un lugar con sombra, con agua fresca, limpia y a voluntad; tratar de no moverlos cuando hacen más de 25° o 30°.

Ejemplificó sobre un caballo deportivo que "hay que tratar de utilizarlo durante las primeras horas de la mañana o después de las 7 de la tarde que baja un poco el calor intenso".

La especialista reconoció que en la actualidad hay una mayor preocupación por la encefalitis equina que por la onda de calor. "Con el problema que estamos teniendo con los mosquitos recibimos sí más consultas, para prevenir la encefalitis equina recomendamos usar repelentes", aconsejó López Garrido.

Veterinaria rural.jpeg La veterinaria Adriana López Garrido habló de la importancia de brindar un lugar adecuado, con sombra y agua, para que los animales de campo se resguarden del calor.

En cuanto al sector rural de bovinos, la veterinaria repite las mismas condiciones para salvaguardar al animal de las altísimas temperaturas. "Deberían estar en un lugar con sombra, al reparo, pero eso depende también del tipo de campo que habitan o qué tipo de explotación es, si es un tambo o un feedlot", explicó y remarcó que los tutores de estos animales "tendrían que hacer las mejoras que puedan para que sus animales tengan un lugar cómodo para estar y mejorar así su calidad de vida".

Consultas veterinarias más caras: precios según el departamento

El Colegio de Médicos Veterinarios de Mendoza emite todos los meses un nomenclador con precios mínimos sugeridos para consultas veterinarias, y que está dividido por zonas geográficas. Por ejemplo, los departamentos de Luján de Cuyo, San Martín, Godoy Cruz y Ciudad de Mendoza están dentro de las consultas más caras; Lavalle, La Paz y Santa Rosa tienen un nomenclador más económico.

Una consulta veterinaria en diciembre rondaba de los $6500 a los $8500, dependiendo la zona de atención. A partir de este mes, los valores van de los $8500 a los $10000. Esto, claro está, no incluye estudios complementarios, medicación o hasta internación de necesitarlo el animal.

De acuerdo a la entidad que nuclea a los veterinarios mendocinos, estos valores se actualizan mensualmente al ritmo inflacionario, sobre todo van atados a los aumentos en los combustibles. Y la variación de los montos sugeridos según el departamento -incluso dentro del Gran Mendoza hay diferencia de precio en la consulta-, Ricardo Floriani como prosecretario del Colegio de Veterinarios justificó: "Se debe a que las realidades socioeconómicas varían también según el lugar donde está ubicada la veterinaria".

