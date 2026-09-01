El presidente Javier Milei mantuvo este martes a la tarde un encuentro en Casa Rosada con el empresario, inversionista y filántropo estadounidense Tim Reynolds, creador de The Reynolds Foundation, una organización dedicada a promover la libertad, la democracia, la educación y la innovación médica.
Javier Milei se reunió con el empresario, inversionista y filántropo estadounidense Tim Reynold
El presidente dialogó con el creador de The Reynolds Foundation dedicada a promover la libertad, la democracia, la educación y la innovación médica
Acompañó a Tim Reynolds durante la audiencia el presidente y CEO de The Reynolds Foundation, Álvaro Salas-Castro, a su vez fundador y presidente emérito de Demo Lab Foundation. A través de la fundación, estos ejecutivos invierten en líderes e instituciones que protegen y expanden la libertad.
Tim Reynolds también es el cofundador de Jane Street Capital, una de las principales firmas de inversiones de Estados Unidos, y posteriormente orientó su actividad hacia la filantropía vinculada con la promoción de la libertad y la dignidad humana.
El presidente habló del tema Malvinas con su Gabinete
Por la mañana, el presidente encabezó una reunión del Gabinete nacional en la que repasó los logros del plan económico del gobierno y las políticas que llevan adelante los diferentes ministerios, así como el avance diplomático en materia de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas.
Durante el encuentro, el jefe de Estado analizó la evolución de los indicadores que dan cuenta del mercado laboral, la baja de la tasa de inflación y el proceso de crecimiento de la economía. En este punto, se tomó como referencia el artículo publicado, el último fin de semana, por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien buscó contrastar los resultados de la gestión frente a la información que publican los medios de comunicación.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo un análisis sobre los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas, en este marco se determinó que el jueves por la noche el Presidente realizará una cadena nacional donde brindará mayores detalles a la población sobre este tema.
Para finalizar, el mandatario evaluó el desarrollo de las políticas implementadas por las diferentes carteras.
Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación); Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional); Carlos Presti (Defensa); Mario Lugones (Salud); Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.