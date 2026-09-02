Salud: más de 1,2 millones de argentinos perdieron la cobertura médica privada desde fines del 2023

Las prepagas han pedido miles de afiliados en los últimos dos años y medio.

El impacto en Cuyo y la cobertura médica regional

Las variaciones se sintieron en todas las provincias, aunque con diferente intensidad según la zona. En Cuyo, la proporción de habitantes dependientes del sistema público pasó del 34,3% al 38,0%, lo que sumó a 82.708 personas a la red hospitalaria estatal para su cobertura médica.

El Gran Buenos Aires registró la mayor cantidad de personas que perdieron su prestación, con 904.131 nuevos usuarios dependientes de la atención pública. En el Noreste, la dependencia estatal alcanzó al 46,3% de los habitantes, situándose como la región con menor presencia de medicina privada.

En el extremo sur se dieron los aumentos porcentuales más elevados de personas sin servicio privado. Los aglomerados urbanos de Ushuaia y Río Grande encabezaron la nómina con un incremento del 47,1%, seguidos por Viedma y Carmen de Patagones con un 40,1%.

Caída en obras sociales y cambios en la cobertura médica

La caída en el número de beneficiarios afectó de manera directa a las obras sociales sindicales, que perdieron 1.028.412 afiliados según registros de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las ramas vinculadas a sectores con reducción de empleo formal registraron los retrocesos más pronunciados en la cobertura médica laboral.

La obra social de los trabajadores de la construcción (OSPeCon) sufrió una disminución del 25,4% en su padrón de afiliados. En el sector mercantil, OSECAC registró un descenso del 20,2%, mientras que la entidad de los empleados públicos (OSPCN) cayó un 19,1% y la del sector rural (OSPRERA) un 15,9%.

En contraste, la obra social orientada a monotributistas (OSDEPYM) mostró una expansión del 154% en su padrón, en consonancia con un incremento del 7,4% en el número de trabajadores inscriptos en el régimen simplificado.

Impacto en los jóvenes y la cobertura médica pública

Por grupos de edad, los jóvenes de entre 15 y 29 años conformaron el segmento con menor acceso a la salud privada. El 49,9% de las personas comprendidas en esa franja etaria atiende sus dolencias en el sector estatal, tras incorporarse 438.790 jóvenes a esa condición en el período evaluado.

Esta migración masiva sobrecarga los recursos de los hospitales públicos provinciales, que deben absorber una demanda creciente en medio de restricciones presupuestarias y mayores costos operativos en insumos básicos.