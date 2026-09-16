Tensión en los Juegos Suramericanos: atletas chilenas despreciaron el hospedaje argentino y estalló la bronca

La controversia se desató a partir de un registro publicado en la plataforma TikTok por un grupo de atletas de Chile, el cual rápidamente se viralizó y generó un fuerte repudio en Argentina.

Tensión en los Juegos Suramericanos

Aunque la intención inicial consistía en hacer un chiste mediante el uso de un audio viral de la serie televisiva "Pituca sin lucas" para cuestionar las casas otorgadas a las delegaciones internacionales, la publicación se recibió de muy mala manera.