Tensión en los Juegos Suramericanos: atletas chilenas despreciaron el hospedaje argentino y estalló la bronca

La delegación de Chile que participa en los Juegos Suramericanos está compuesta por 250 atletas mujeres y 283 deportistas hombres; entre ellos hay 22 campeones panamericanos, por lo que las expectativas en el país trasandino son altas. No obstante, un inesperado conflicto irrumpió en medio de un clima que pretendía estar marcado por el espíritu deportivo y la unión latinoamericana.
La controversia se desató a partir de un registro publicado en la plataforma TikTok por un grupo de atletas de Chile, el cual rápidamente se viralizó y generó un fuerte repudio en Argentina.
Tensión en los Juegos Suramericanos
Aunque la intención inicial consistía en hacer un chiste mediante el uso de un audio viral de la serie televisiva "Pituca sin lucas" para cuestionar las casas otorgadas a las delegaciones internacionales, la publicación se recibió de muy mala manera.
Las reacciones de los usuarios argentinos no se hicieron esperar y se reflejaron en una ola de mensajes de indignación. Entre los comentarios expresados destacaron frases como "Que duerman en el pasillo así se sienten como en su casa", "Dentro de poco van a tener que dormir en barcos", "Por favor. La mayoría de las casas en Chile son de cartón", "Vuelvan al pasillo si no les gusta" y "Que las identifiquen y pidan disculpas públicas".
Finalmente, la deportista que había subido el material optó por borrarlo definitivamente de su perfil.