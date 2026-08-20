"La bestia tectónica": así es la placa que provoca los peores terremotos en Sudamérica

Si alguna vez te preguntaste qué hay debajo de nuestros pies cuando la tierra empieza a temblar, o cuando se produce algún tipo de terremoto, la respuesta tiene nombre y apellido: la Placa de Nazca.
Este bloque en el medio del océano, que recorre gran parte de la costa oeste de América del Sur, funciona como una suerte de "bestia tectónica" que mantiene en vilo no solo a los sismólogos, sino a millones de personas en Perú, Chile, Ecuador y Colombia, países que registraron fuertes sismos en las últimas semanas.
Cómo funciona la "bestia" bajo el océano
No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de uno fascinante y aterrador a la vez. La placa de Nazca es una estructura oceánica que, debido a un proceso llamado subducción, choca de frente con la placa Sudamericana. Al ser más densa, la placa del océano se mete literalmente debajo del continente.
Este movimiento, aunque parezca lento (se desplaza apenas unos siete u ocho centímetros por año), genera una fricción inmensa.
Cuando los bordes de estas placas se traban, la tensión acumulada durante décadas, o incluso siglos, necesita liberarse, y el resultado ha de ser un terremoto que, dependiendo de la magnitud, puede cambiarle la vida a una ciudad entera en cuestión de segundos.
Un estudio reciente en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth detectó una reducción del 20% en la velocidad de la placa en los últimos 780.000 años. Pese a este leve desaceleramiento, los expertos advierten que la acumulación de energía sigue siendo crítica.
La posibilidad de predecir un terremoto
Es la pregunta que todos nos hacemos cada vez que sentimos un sismo. Según los informes más recientes de organismos como el Instituto Geofísico del Perú, la realidad es tajante: la tecnología actual nos permite entender dónde están los riesgos, pero no cuándo ocurrirán.
A pesar de que los estudios geológicos han avanzado enormemente, la naturaleza sigue teniendo sus propios tiempos. La estructura no es uniforme: existen zonas llamadas flat slabs que complican aún más los mapas de riesgo y hacen que la actividad sísmica sea impredecible en sus detalles.
En pocas palabras
- Placa de Nazca: es la estructura oceánica responsable de terremotos en Sudamérica debido a la subducción.
- Mecanismo de Sismos: la fricción entre la placa de Nazca y la Sudamericana acumula tensión que se libera en forma de terremotos.
- Predicción de Sismos: la tecnología actual permite identificar zonas de riesgo, pero no predecir el momento exacto de los terremotos.