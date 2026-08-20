"La bestia tectónica": así es la placa que provoca los peores terremotos en Sudamérica

Este movimiento, aunque parezca lento (se desplaza apenas unos siete u ocho centímetros por año), genera una fricción inmensa.

Cuando los bordes de estas placas se traban, la tensión acumulada durante décadas, o incluso siglos, necesita liberarse, y el resultado ha de ser un terremoto que, dependiendo de la magnitud, puede cambiarle la vida a una ciudad entera en cuestión de segundos.

Este fenómeno genera una fricción intensa.

Un estudio reciente en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth detectó una reducción del 20% en la velocidad de la placa en los últimos 780.000 años. Pese a este leve desaceleramiento, los expertos advierten que la acumulación de energía sigue siendo crítica.

La posibilidad de predecir un terremoto

Es la pregunta que todos nos hacemos cada vez que sentimos un sismo. Según los informes más recientes de organismos como el Instituto Geofísico del Perú, la realidad es tajante: la tecnología actual nos permite entender dónde están los riesgos, pero no cuándo ocurrirán.

A pesar de que los estudios geológicos han avanzado enormemente, la naturaleza sigue teniendo sus propios tiempos. La estructura no es uniforme: existen zonas llamadas flat slabs que complican aún más los mapas de riesgo y hacen que la actividad sísmica sea impredecible en sus detalles.