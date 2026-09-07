Cómo hacer Chipá de queso: la receta riquísima, esponjosa y tierna con 7 ingredientes como de panadería

El chipa de queso es una de esas recetas tradicionales que nunca pasan de moda. Este clásico de la gastronomía paraguaya se convirtió también en un favorito de los argentinos por su particular sabor, su textura tierna por dentro y ligeramente crocante por fuera. Además, es una preparación sencilla que se puede disfrutar en cualquier momento del día.
A diferencia del pan tradicional elaborado con harina de trigo, el chipa se prepara principalmente con almidón de mandioca, un ingrediente que le aporta su característica textura elástica y suave. El protagonista indiscutido es el queso, que se incorpora a la masa para darle un sabor intenso y ese aroma irresistible que invade toda la cocina durante la cocción.
Receta para hacer chipá de queso casero
Ingredientes:
- 300 g de manteca
- 600 g de queso
- 4 huevos
- 600 g de queso parmesano
- 1 kg de harina de mandioca
- 1 pizca de sal
- 1 chorrito de leche
Cómo preparar chipá casero: la receta, paso a paso
Te dejamos el paso a paso para hacer chipá casero y disfrutarlos durante el partido de Argentina-Argelia:
- Primero, forma una corona en la mesada con la harina y luego espolvorea con una pizca de sal.
- Por otra parte, corta el queso en cubos y ralla el queso parmesano.
- A continuación, en el centro de la corona de harina, vierte los huevos, la manteca, el queso fresco y el queso parmesano.
- Integra a mano, desde el centro hacia los bordes, hasta obtener una masa lisa y que no se pegue (puedes añadir leche, si lo deseas).
- Luego, forma bolitas del tamaño que desees (es importante que sean todas iguales). Dispónlas en una placa para horno enmantecada.
- Por último, hornea tus chipá a 180°C durante 20-25 minutos o hasta que queden dorados.
En pocas palabras
- Chipa de queso: Receta tradicional paraguaya, ahora popular en Argentina, con almidón de mandioca y queso.
- Ingredientes clave: Manteca, 600g de queso, 4 huevos, 600g de queso parmesano, 1kg de harina de mandioca, sal y leche.
- Preparación: Mezclar ingredientes formando una masa lisa, hacer bolitas y hornear a 180°C por 20-25 minutos hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI