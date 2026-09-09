3 recetas con porotos blancos: ensalada, escabeche y hummus en menos de 30 minutos

Entre las opciones más fáciles se encuentran una ensalada de porotos blancos con tomate, morrón, cebolla y limón; los clásicos porotos en escabeche, ideales para conservar y disfrutar como entrada o guarnición; y un cremoso hummus de porotos blancos, una alternativa al tradicional hummus de garbanzos. Tres recetas sencillas y llenas de sabor para sumar este alimento a la mesa.

1. Receta de ensalada de porotos blancos

Ingredientes: