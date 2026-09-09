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3 recetas con porotos blancos: ensalada, escabeche y hummus en menos de 30 minutos

Los porotos blancos son un ingrediente económico y versátil, ideal para incorporar a diversas recetas como ensaladas frescas, escabeches y hummus casero

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
2 recetas con porotos blancos.

2 recetas con porotos blancos.

Los porotos blancos son un ingrediente versátil, nutritivo y económico que puede convertirse en protagonista de distintas recetas. Desde frescas ensaladas hasta preparaciones ideales para acompañar comidas, existen múltiples formas de incorporarlos a la cocina y aprovechar su sabor y textura.

Entre las opciones más fáciles se encuentran una ensalada de porotos blancos con tomate, morrón, cebolla y limón; los clásicos porotos en escabeche, ideales para conservar y disfrutar como entrada o guarnición; y un cremoso hummus de porotos blancos, una alternativa al tradicional hummus de garbanzos. Tres recetas sencillas y llenas de sabor para sumar este alimento a la mesa.

1. Receta de ensalada de porotos blancos

Ingredientes:

  • 2 tazas de porotos blancos cocidos (secos o de lata)
  • 1 tomate
  • 1/2 cebolla morada
  • 1/2 morrón rojo
  • 1/2 morrón verde
  • Cilantro o perejil fresco picado
  • Jugo de 1 limón (y ralladura)
  • 3 cdas. de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto

Procedimiento:

  1. Cortar el tomate, la cebolla y los morrones en cubos pequeños.
  2. Mezclar los porotos con las verduras en un bol amplio.
  3. Agregar el perejil picado, el jugo de limón con su ralladura, y el aceite de oliva.
  4. Salpimentar a gusto y revolver bien.
  5. Dejar reposar en la heladera por 30 minutos antes de servir.

2. Receta de porotos en escabeche

Ingredientes:

  • 1/2 kilo de porotos pallares o alubias de buena calidad
  • 1 diente de ajo mediano o chico (picado)
  • Perejil picado
  • Sal y pimienta
  • 1 cda. de pimentón
  • 1 cda. de orégano
  • 1 cda. de ají molido
  • 1/2 cebolla
  • 1/2 pimiento rojo y medio pimiento verde
  • 250 cc de aceite de girasol
  • 250 cc de vinagre blanco
  • 6 hojas de laurel

Procedimiento:

  1. Poner los porotos en remojo para que comiencen a ponerse tiernos y blanditos. Se colocan en agua la noche anterior a la preparación.
  2. Para que queden tiernos rápidamente y no esperar toda la noche, los porotos se pueden cocinar por unos 20 minutos en una olla a presión.
  3. Dejar enfriar los porotos y llevarlos a una olla. Incorporar la verdura, finamente picada.
  4. Incorporar a la preparación las distintas especias. Es opcional agregarle el ingrediente que uno más quiera y no figure en la receta clásica.
  5. Revolver bien hasta que los porotos, verduras y demás ingredientes se mezclen bien.
  6. Poner en frascos bien limpios la preparación.
  7. Sumar aceite de girasol hasta que el contenido quede bien tapado. Tapar.
  8. Llevar a la heladera o lugar fresco.
  9. Dejar reposar algunas horas o días para que se potencien los sabores.

3. Hummus de porotos blancos

Ingredientes:

  • 1 lata de 300 g de porotos blancos alubia
  • 2 cdas. de p'asta de sésamo tahini
  • 2 cdas. de aceite de oliva virgen extra
  • Jugo de 1 limón
  • 1 diente de ajo picado
  • 1/2 cdta. de cebolla en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 2 cdas. de agua
  • 1/4 cdta. de comino

Procedimiento:

  1. Escurrir y lavar los porotos. Coloque los ingredientes en el procesador de alimentos, excepto el agua, y mezcle hasta obtener la consistencia deseada.
  2. Probar y rectificar los condimentos a gusto. Si es necesario, agregar agua, de a una cucharada a la vez, para diluir la pasta si se prefiere más o menos líquida.
  3. Servir condimentado con un hilo de aceite de oliva y pimentón dulce, u hojas de perejil.

En pocas palabras

  • Porotos blancos: Versátiles, nutritivos y económicos ingredientes que protagonizan diversas recetas.
  • Recetas fáciles: Incluyen ensalada de porotos con tomate, escabeche y hummus en menos de 30 minutos.
  • Preparaciones: Se detallan ingredientes y pasos para ensalada, escabeche y hummus de porotos blancos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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