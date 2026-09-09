3 recetas con porotos blancos: ensalada, escabeche y hummus en menos de 30 minutos

Los porotos blancos son un ingrediente versátil, nutritivo y económico que puede convertirse en protagonista de distintas recetas. Desde frescas ensaladas hasta preparaciones ideales para acompañar comidas, existen múltiples formas de incorporarlos a la cocina y aprovechar su sabor y textura.
Entre las opciones más fáciles se encuentran una ensalada de porotos blancos con tomate, morrón, cebolla y limón; los clásicos porotos en escabeche, ideales para conservar y disfrutar como entrada o guarnición; y un cremoso hummus de porotos blancos, una alternativa al tradicional hummus de garbanzos. Tres recetas sencillas y llenas de sabor para sumar este alimento a la mesa.
1. Receta de ensalada de porotos blancos
Ingredientes:
- 2 tazas de porotos blancos cocidos (secos o de lata)
- 1 tomate
- 1/2 cebolla morada
- 1/2 morrón rojo
- 1/2 morrón verde
- Cilantro o perejil fresco picado
- Jugo de 1 limón (y ralladura)
- 3 cdas. de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Procedimiento:
- Cortar el tomate, la cebolla y los morrones en cubos pequeños.
- Mezclar los porotos con las verduras en un bol amplio.
- Agregar el perejil picado, el jugo de limón con su ralladura, y el aceite de oliva.
- Salpimentar a gusto y revolver bien.
- Dejar reposar en la heladera por 30 minutos antes de servir.
2. Receta de porotos en escabeche
Ingredientes:
- 1/2 kilo de porotos pallares o alubias de buena calidad
- 1 diente de ajo mediano o chico (picado)
- Perejil picado
- Sal y pimienta
- 1 cda. de pimentón
- 1 cda. de orégano
- 1 cda. de ají molido
- 1/2 cebolla
- 1/2 pimiento rojo y medio pimiento verde
- 250 cc de aceite de girasol
- 250 cc de vinagre blanco
- 6 hojas de laurel
Procedimiento:
- Poner los porotos en remojo para que comiencen a ponerse tiernos y blanditos. Se colocan en agua la noche anterior a la preparación.
- Para que queden tiernos rápidamente y no esperar toda la noche, los porotos se pueden cocinar por unos 20 minutos en una olla a presión.
- Dejar enfriar los porotos y llevarlos a una olla. Incorporar la verdura, finamente picada.
- Incorporar a la preparación las distintas especias. Es opcional agregarle el ingrediente que uno más quiera y no figure en la receta clásica.
- Revolver bien hasta que los porotos, verduras y demás ingredientes se mezclen bien.
- Poner en frascos bien limpios la preparación.
- Sumar aceite de girasol hasta que el contenido quede bien tapado. Tapar.
- Llevar a la heladera o lugar fresco.
- Dejar reposar algunas horas o días para que se potencien los sabores.
3. Hummus de porotos blancos
Ingredientes:
- 1 lata de 300 g de porotos blancos alubia
- 2 cdas. de p'asta de sésamo tahini
- 2 cdas. de aceite de oliva virgen extra
- Jugo de 1 limón
- 1 diente de ajo picado
- 1/2 cdta. de cebolla en polvo
- 1 pizca de sal
- 2 cdas. de agua
- 1/4 cdta. de comino
Procedimiento:
- Escurrir y lavar los porotos. Coloque los ingredientes en el procesador de alimentos, excepto el agua, y mezcle hasta obtener la consistencia deseada.
- Probar y rectificar los condimentos a gusto. Si es necesario, agregar agua, de a una cucharada a la vez, para diluir la pasta si se prefiere más o menos líquida.
- Servir condimentado con un hilo de aceite de oliva y pimentón dulce, u hojas de perejil.
En pocas palabras
- Porotos blancos: Versátiles, nutritivos y económicos ingredientes que protagonizan diversas recetas.
- Recetas fáciles: Incluyen ensalada de porotos con tomate, escabeche y hummus en menos de 30 minutos.
- Preparaciones: Se detallan ingredientes y pasos para ensalada, escabeche y hummus de porotos blancos.
Resumen generado por Thinkindot AI