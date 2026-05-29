Un juez recorrió la cárcel, rechazó un reclamo colectivo y advirtió que faltan camas y colchones

2) Garantizar "a la brevedad" la provisión de mantas y colchones faltantes, e informar al magistrado acerca de lo que se haga "para un correcto control judicial".

3) Ampliar la cantidad de camastros en un plazo no mayor de 6 meses para "disminuir el número de personas que no cuenten con ellos en la actualidad".

4) Garantizar un régimen de recreación que incluya a toda la población carcelaria de Almafuerte I "de manera organizada y segura para las personas privadas de libertad".

5) Agilizar el ingreso de las visitas a los internos, especialmente en época invernal.

6) Garantizar el acceso a actividades de recreación, apertura, y sanidad del colectivo trans alojado en Almafuerte I para asegurar el acceso en igualdad de condiciones al resto de la población y su integridad física.

El agua y las condiciones de alojamiento en la cárcel

El complejo carcelario Almafuerte I aloja a 1969 internos muchos de los cuales no tienen dónde dormir por falta de camastros.

Tras la inspección y recorrida personalizadas del miércoles, como consecuencia de haber recibido un habeas corpus en favor de los internos, presentado por la abogada Elena Quintero, el juez penal Diego Flamant emitió sus consideraciones este viernes.

presos traslado almafuerte intento de fuga (1) Vista parcial de la cárcel Almafuerte I.

Problemas con la calidad y la provisión del agua -"turbia y con faltantes de hasta 1 mes"-, fueron algunos de los temas denunciados. Sin embargo, para el magistrado, que efectuó las comprobaciones en el lugar,"todos los surtidores funcionan correctamente y el agua no presenta turbiedad. De las duchas sale agua caliente: de hecho, durante la inspección había internos bañándose sin inconvenientes".

El funcionamiento del termotanque y la presión de agua son normales y la provisión -para consumo e higiene- está garantizada por el funcionamiento de la bomba y, a modo de plan B, de un camión cisterna.

Los celulares en la cárcel

El juez penal Flamant también rechazó la pretensión de la abogada Quintero en favor de los internos acerca de la utilización de teléfonos celulares en el presidio.

El retiro de los celulares no reagravó las condiciones de detención, consideró, teniendo en cuenta que los internos no registran una situación de incomunicación absoluta.

"La comunicación está garantizada a través del Protocolo de uso de telefonía alternativa en sus distintas modalidades, establecido por resolución 937/25 como parte del plan estratégico para la extracción de dispositivos móviles del sistema penitenciario", agregó. Se mostró en sintonía con el fallo de la Corte de Mendoza al respecto.

Un informe del Servicio Penitenciario, que fue validado por el juez penal, indica que los internos mantienen acceso a plataformas de comunicación para contactar a sus abogados y a familiares en casos de emergencia o de no recibir visitas de modo presencial.

Otro detalle: tras el retiro de los celulares, la mayoría de los internos reciben visitas semanales y no cada 15 días, lo que facilita la comunicación.

Atención médica en la cárcel Almafuerte I

Frente a la denuncia de que no hay guardia médica 24 horas en Almafuerte I, el juez consideró que la atención médica nocturna a internos de Almafuerte I está garantizada de 20 horas a 8 horas del día siguiente mediante un esquema que incluye:

1) Guardia médica telefónica durante toda la noche.

2) Personal de enfermería de guardia las 24 horas del día.

3) Un servicio de ambulancias en la zona para traslados en la cárcel.