Horóscopo chino: las predicciones del lunes 6 de octubre, día del Mono de Tierra

Para el horóscopo chino la influencia del Mono de Tierra Yang convierte esta jornada en un día dinámico, ingenioso y estratégico. La energía terrenal aporta estabilidad a la astucia del Mono, favoreciendo la toma de decisiones prácticas sin perder creatividad. Es un momento ideal para resolver problemas con ingenio, mejorar relaciones sociales y dar pasos hacia proyectos que requieren planificación.

