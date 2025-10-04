Horóscopo chino de hoy domingo: la Cabra de Fuego guía tu día con estas revelaciones

La energía de la Cabra de Fuego Yin se caracteriza por la sensibilidad, la empatía y la búsqueda de armonía en medio de la intensidad emocional. En la astrología china, es un día propicio para que los signos fortalezcan vínculos afectivos, den espacio a la creatividad y conecten con lo espiritual. Sin embargo, también puede despertar cierta tendencia a la inseguridad o al dramatismo si no se mantiene un equilibrio interno. Lo ideal es usar esta energía para expresar sentimientos de manera constructiva y cuidar los entornos más cercanos.

