Testigos de Jehová: aceptarán las autotransfusiones de sangre

De acuerdo a lo comunicado por el órgano rector, los creyentes “deben decidir por sí mismos cómo se utilizará su propia sangre en todos los cuidados médicos y quirúrgicos”. El anuncio, presentado por un miembro del Cuerpo Gobernante que evitó profundizar las razones de la modificación, introduce una flexibilización inédita.

La autotransfusión consiste en que un paciente done su propia sangre antes de una cirugía programada, para recibirla en caso de necesidad. Se trata de una práctica utilizada en determinados contextos médicos y considerada segura por especialistas. Los expertos médicos indican que la sangre se puede extraer entre seis semanas y cinco días antes de la cirugía.

Esta decisión modifica la estricta interpretación del mandato bíblico de "abstenerse de la sangre", una doctrina que durante años llevó a muchos miembros a rechazar cualquier procedimiento hematológico, incluso en situaciones de vida o muerte.

La noticia generó sorpresa tanto entre creyentes como entre ex miembros, en una comunidad de Testigos de Jehová que en 2025 contaba con cerca de 9,2 millones de fieles en más de 200 países y territorios.

Decisión testigos salud

Respecto de la atención sanitaria, la organización religiosa sostuvo: “Hacemos lo posible por buscar atención médica de calidad. Cuando uno de nosotros, o alguien de nuestra familia, se enferma o tiene que ser operado, consultamos a médicos y cirujanos con experiencia en el uso de técnicas sin sangre. Y estamos muy agradecidos por los adelantos que se han hecho en este campo“.

¿Qué cambia y qué se mantiene?

Aunque la apertura hacia el autotransplante es un hito, la organización ha dejado claro que los pilares fundamentales de su fe permanecen intactos.