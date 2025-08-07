Inicio Ovación Tenis Thiago Tirante
Tenis internacional

Cuánto ganó Thiago Tirante tras superar dos partidos en un día y pasar la qualy del Masters 1000 de Cincinnati

Thiago Tirante derrotó a dos rivales en un día y se metió en el cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati

Por UNO
Tirante jugará el cuadro principal en Cincinnati.

Tirante jugará el cuadro principal en Cincinnati.

Thiago Tirante derrotó al japonés James Trotter (189) y al francés Arthur Cazaux (75) y se metió en el cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati.

Tirante tuvo que resumir el partido que había comenzado en la tarde del martes ante el japonés, el cual tuvo que ser suspendido por fuertes lluvias y, cuatro horas después de su triunfo, se impuso también a Cazaux, en la segunda ronda previa.

etcheverry

Además, Mariano Navone (77) tuvo la misma doble oportunidad y perdió su segundo partido, aunque accedió al cuadro como lucky loser.

Dándole inicio al cuadro principal del torneo mencionado, los argentinos Sebastián Báez (45) y Tomás Etcheverry (60) jugarán durante el jueves por la primera ronda.

Thiago Tirante ganó dos partidos en un día

En una de los mejores días de su carrera deportiva, Thiago Tirante despachó a dos rivales en la misma jornada y accedió al main draw de Cincinnati, clasificando al cuadro de un Masters 1000 por segunda vez en su carrera.

tirante.jpg

El argentino tuvo que continuar su partido ante el oriental James Trotter y lo pudo vencer por 6-2, 3-6 y 6-3. Luego, tras dos horas y media de descanso el ex número del mundo junior pudo imponerse al francés Arthur Cazaux con un marcador de 7-6 (9/7) y 6-3.

Tras casi cuatro horas en cancha Tirante consiguió acceder a la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati donde jugará el viernes ante el italiano Luca Nardi (97) y aunque pierda ya tiene asegurado un premio de 23.760 dólares.

Mariano Navone jugará como lucky loser en el Masters 1000 de Cincinnati

Mariano Navone, que también tuvo que reanudar un partido interrumpido por las precipitaciones, fue beneficiado por la fortuna e ingresó al cuadro como lucky loser,

El nacido en 9 de Julio acababa de perder el primer set por 6-7 (2/7) ante el alemán Jan-Lennard Struff (138) pero pudo remontar, ganando los parciales siguientes por 6-2 y 6-4 para quedarse con el acceso a la segunda ronda previa, en la que no pudo con el estadounidense Emilio Nava (114), que lo derrotó por 5-7 y 4-6.

De todas formas, el argentino fue sorteado como perdedor afortunado y deberá medirse con el australiano Adam Walton (88) en la primera ronda.

Cuándo juegan los argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati

Jueves 7/8

  • 15 Tomás Etcheverry vs. Juncheng Shang (China)
  • 21.30 Sebastián Báez vs. David Goffin (Bélgica)

Viernes 8/8

  • Camilo Ugo vs. Kei Nishikori (Japón)
  • Francisco Comesaña vs. Jaume Munar (España)
  • Thiago Tirante vs. Luca Nardi (Italia)
  • Mariano Navone vs. Adam Walton (Australia)

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas