Cuánto ganó Thiago Tirante tras superar dos partidos en un día y pasar la qualy del Masters 1000 de Cincinnati

Dándole inicio al cuadro principal del torneo mencionado, los argentinos Sebastián Báez (45) y Tomás Etcheverry (60) jugarán durante el jueves por la primera ronda.

Thiago Tirante ganó dos partidos en un día

En una de los mejores días de su carrera deportiva, Thiago Tirante despachó a dos rivales en la misma jornada y accedió al main draw de Cincinnati, clasificando al cuadro de un Masters 1000 por segunda vez en su carrera.

El argentino tuvo que continuar su partido ante el oriental James Trotter y lo pudo vencer por 6-2, 3-6 y 6-3. Luego, tras dos horas y media de descanso el ex número del mundo junior pudo imponerse al francés Arthur Cazaux con un marcador de 7-6 (9/7) y 6-3.

Tras casi cuatro horas en cancha Tirante consiguió acceder a la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati donde jugará el viernes ante el italiano Luca Nardi (97) y aunque pierda ya tiene asegurado un premio de 23.760 dólares.

Mariano Navone jugará como lucky loser en el Masters 1000 de Cincinnati

Mariano Navone, que también tuvo que reanudar un partido interrumpido por las precipitaciones, fue beneficiado por la fortuna e ingresó al cuadro como lucky loser,

El nacido en 9 de Julio acababa de perder el primer set por 6-7 (2/7) ante el alemán Jan-Lennard Struff (138) pero pudo remontar, ganando los parciales siguientes por 6-2 y 6-4 para quedarse con el acceso a la segunda ronda previa, en la que no pudo con el estadounidense Emilio Nava (114), que lo derrotó por 5-7 y 4-6.

De todas formas, el argentino fue sorteado como perdedor afortunado y deberá medirse con el australiano Adam Walton (88) en la primera ronda.

Cuándo juegan los argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati

Jueves 7/8

15 Tomás Etcheverry vs. Juncheng Shang (China)

21.30 Sebastián Báez vs. David Goffin (Bélgica)

Viernes 8/8