Ariel Broggi disfrutó un nuevo triunfo de Gimnasia y Esgrima. Desde que llegó ganó los cuatro partidos.

Ariel Broggi disfrutó un nuevo triunfo de Gimnasia y Esgrima. Desde que llegó ganó los cuatro partidos.

Foto: Martín Pravata/ UNO

Ariel Broggi sigue sumando victorias como entrenador de Gimnasia y Esgrima, y con el de este sábado ante Almirante Brown acumula cuatro triunfos consecutivos desde que asumió como DT.

El Lobo festejó en el estadio Víctor Legrotaglie y con 52 puntos se afirmó en la punta del grupo B del torneo de la Primera Nacional.

Ariel Broggi gimnasia y Esgrima..
Ariel Broggi destacó el segundo tiempo que jugaron con Almirante Brown.

Ariel Broggi destacó el segundo tiempo que jugaron con Almirante Brown.

Entusiasmado por este exitoso comienzo de ciclo e ilusionado con alcanzar la final por el primer ascenso, Broggi habló en conferencia de prensa y destacó lo hecho en los 45 minutos finales.

En el análisis del partido, el ex DT de Banfield, reconoció: "No jugamos bien el primer tiempo. El rival hizo un gran planteo y no nos pudimos acomodar bien, pero en el segundo tiempo supimos cambiar y lo pudimos dar vuelta con la entrega de los jugadores y el empuje de nuestros hinchas".

Con respecto al liderazgo de Gimnasia y Esgrima, fue claro y manifestó: "Vivo partido a partido, quedan varias fechas y es un torneo muy disputado. Cualquier rival le puede ganar a cualquiera, todos los partidos son duros y eso quedó demostrado con Almirante Brown".

Ariel Broggi Gimnasia y Esgrima --
Ariel Broggi junto a su cuerpo técnico.

Ariel Broggi junto a su cuerpo técnico.

"El hincha está muy ilusionado y esperemos poder cumplirles todas esas ilusiones que tienen. Mi trabajo como entrenador es pensar en el próximo partido que es con Central Norte", agregó.

"Sabemos que tenemos un plantel con buenos jugadores y los vamos a necesitar a todos. Tenemos grandes futbolistas, pero este tramo final será el más difícil de todos", advirtió.

La seguidilla positiva de Ariel Broggi como DT del Lobo

  • Colón (V) 2/0
  • Mitre (L) 1/0
  • Chaco For Ever (V) 2/0
  • Almirante Brown (L) 2/1

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas