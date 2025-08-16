En el análisis del partido, el ex DT de Banfield, reconoció: "No jugamos bien el primer tiempo. El rival hizo un gran planteo y no nos pudimos acomodar bien, pero en el segundo tiempo supimos cambiar y lo pudimos dar vuelta con la entrega de los jugadores y el empuje de nuestros hinchas".

Con respecto al liderazgo de Gimnasia y Esgrima, fue claro y manifestó: "Vivo partido a partido, quedan varias fechas y es un torneo muy disputado. Cualquier rival le puede ganar a cualquiera, todos los partidos son duros y eso quedó demostrado con Almirante Brown".

Ariel Broggi Gimnasia y Esgrima -- Ariel Broggi junto a su cuerpo técnico.

"El hincha está muy ilusionado y esperemos poder cumplirles todas esas ilusiones que tienen. Mi trabajo como entrenador es pensar en el próximo partido que es con Central Norte", agregó.

"Sabemos que tenemos un plantel con buenos jugadores y los vamos a necesitar a todos. Tenemos grandes futbolistas, pero este tramo final será el más difícil de todos", advirtió.

La seguidilla positiva de Ariel Broggi como DT del Lobo