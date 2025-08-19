Inicio Ovación Polideportivo Nahuel Rojas
La selección argentina de vóley, con Nahuel Rojas, se metió en cuartos de final de los Juegos Panamericanos

La selección argentina, con Nahuel Rojas, venció a Dominicana y pasó de ronda en los Juegos Panamericanos Junior. Maia Najul y Abdala ganaron en beach volley

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Nahuel Rojas en plena recepción. El mendocino sumó 14 puntos de ataque para que la selección argentina de vóley se asegure el pasaje a cuartos de final de los Juegos Panamericanos Junior.

El mendocino Nahuel Rojas tuvo nuevamente una gran actuación en lo que fue la tercera presentación de la selección argentina Sub 23, que derrotó a su par de República Dominicana por 3 a 1, con parciales de 25-12, 20-25, 25-12 y 25-19 y está entre los mejores ocho del certamen.

En la selección argentina de vóley se destacó Pablo Denis como máximo anotador con 14 puntos, acompañado por el mendocino Rojas que aportó 20 tantos.

En bech volley, la dupla que integran la mendocina Maia Najul y la bonaerense Morena Abdala lograron este martes su primer triunfo. vencieron 2-0 a Nicaragua. Venían de perder ajustadamente (2-1) frente a Estados Unidos y Paraguay.

Nahuel Rojas entre los máximos artilleros de la selección argentina de vóley

Argentina arrancó su camino en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con triunfo frente a Cuba 3-2. Luego cayó por el mismo resultado contra Brasil. Ya en la próxima fase, ahora debe esperar los resultados de lo que resta de la jornada para conocer su rival de cuartos de final.

La selección argentina de vóley jugó con: Vázquez (1), Denis (17), Oldani (16), García (11), Rojas (14), Debonis (3), Trucco (L). Ingresaron: Turcitu (7), Guidi (1), Pavón (1), D´Aversa (), Gay (5).

Los resultados argentinos en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Argentina vs. Cuba 3-2 (25-21, 26-24, 21-25, 23-25, 16-14). Jugaron: Vázquez (0), Rojas (20), García (12), Denis (29), Debonis (5), Pavón (7), Trucco (L). Ingresaron: Guidi (-), D’Aversa (-), Gay (-), Turcitu (-).

Argentina vs. Brasil 2-3 (25-27, 25-19, 14-25, 25-22 y 12-15). Ingresaron: Guidi (9), Vázquez (1), Turcitu (4), García (10), Denis (20), Oldani (10). Ingresaron: Rojas (12), Debonis (1), Gay (-) y D’Aversa (-).

Argentina vs. República Dominicana 3-1 (25-12, 20-25, 25-12, 25-19)

