La selección argentina de vóley, con Nahuel Rojas, se metió en cuartos de final de los Juegos Panamericanos

Nahuel Rojas entre los máximos artilleros de la selección argentina de vóley

Argentina arrancó su camino en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con triunfo frente a Cuba 3-2. Luego cayó por el mismo resultado contra Brasil. Ya en la próxima fase, ahora debe esperar los resultados de lo que resta de la jornada para conocer su rival de cuartos de final.

voleibol-seleccion argentina-nahuel rojas-panamericanos (2) La selección argentina de vóley le ganó a Cuba y República Dominicana y cayó en el tie break contra Brasil. De esta forma aseguró el pasaje a cuartos de final en los Juegos Panamericanos Junior.

La selección argentina de vóley jugó con: Vázquez (1), Denis (17), Oldani (16), García (11), Rojas (14), Debonis (3), Trucco (L). Ingresaron: Turcitu (7), Guidi (1), Pavón (1), D´Aversa (), Gay (5).

Los resultados argentinos en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Argentina vs. Cuba 3-2 (25-21, 26-24, 21-25, 23-25, 16-14). Jugaron: Vázquez (0), Rojas (20), García (12), Denis (29), Debonis (5), Pavón (7), Trucco (L). Ingresaron: Guidi (-), D’Aversa (-), Gay (-), Turcitu (-).

Argentina vs. Brasil 2-3 (25-27, 25-19, 14-25, 25-22 y 12-15). Ingresaron: Guidi (9), Vázquez (1), Turcitu (4), García (10), Denis (20), Oldani (10). Ingresaron: Rojas (12), Debonis (1), Gay (-) y D’Aversa (-).

Argentina vs. República Dominicana 3-1 (25-12, 20-25, 25-12, 25-19)