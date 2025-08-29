A través del decreto 614/25, Milei estableció algunas modificaciones en cuanto a los feriados trasladables que caen sábado o domingo. Esto luego de que el 17 de agosto, día de la conmemoración de la muerte de San Martín, fuese domingo.

El nuevo feriado de octubre

En el decreto de Milei, se explica en los fundamentos que la Ley 27.399 distingue entre feriados inamovibles y los feriados nacionales trasladables, estableciendo que los segundos son aquellos que "coincidan con los días martes y miércoles", los que "se trasladarán al día lunes anterior y los feriados nacionales trasladables que coincidan con los días jueves y viernes, al día lunes siguiente".