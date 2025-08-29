El presidente Javier Milei decretó un cambio importante en los feriados y creó un nuevo fin de semana largo en octubre.
A través del decreto 614/25, Milei estableció algunas modificaciones en cuanto a los feriados trasladables que caen sábado o domingo. Esto luego de que el 17 de agosto, día de la conmemoración de la muerte de San Martín, fuese domingo.
En el decreto de Milei, se explica en los fundamentos que la Ley 27.399 distingue entre feriados inamovibles y los feriados nacionales trasladables, estableciendo que los segundos son aquellos que "coincidan con los días martes y miércoles", los que "se trasladarán al día lunes anterior y los feriados nacionales trasladables que coincidan con los días jueves y viernes, al día lunes siguiente".
Bajo esa idea, el decreto explica que no hay una regla específica en el caso de que los feriados trasladables "caigan en días sábado o domingo" y asegura que en esos casos no debe interpretarse como que son inamovibles.
Por ello mismo, Milei establece en su decreto que aquellos feriados trasladables que caigan sábado o domingo, se podrán trasladar al lunes posterior o al viernes anterior, según corresponda.
En ese sentido, el 12 de octubre es feriado por el Día a la Diversidad Cultural. Este, al caer día domingo, se trasladará al lunes 13 de octubre, creando un nuevo fin de semana largo.