Messi inter (2) Messi es actualmente el jugador más ganador de la historia.

El jugador que acecha a Lionel Messi

Se trata de alguien impensando. Justamente, la competencia de Lionel Messi es un jugador brasilero. Pero no es Neymar, Vinicius o alguno de los más extravagantes. Se trata de un defensor: Marquinhos.

El actual jugador del Paris Saint Germain tiene 38 trofeos a una edad relativamente joven y está a sólo 7 títulos de igualar a Messi. Su rol como pilar defensivo y líder en el PSG, combinado con la posibilidad de conquistar más títulos internacionales con Brasil, lo convierte en una amenaza real.

Si el PSG logra una Champions League esquiva y Marquinhos continúa su carrera al más alto nivel, podría superar al argentino en los próximos años. La pregunta no es si tiene el talento, sino si el tiempo y las oportunidades jugarán a su favor. Por ahora, Messi sigue siendo el rey, pero Marquinhos acecha desde las sombras, listo para hacer historia.

Marquinhos-PSG.jpg Marquinhos acecha a Messi como el más ganador.

El capitán del PSG ha construido una carrera laureada, con 9 Ligue 1, 6 Copas de Francia, 1 Copa América (2019) y múltiples supercopas. A sus 31 años, Marquinhos tiene tiempo para añadir más títulos, especialmente si el PSG mantiene su dominio en Francia donde obtiene torneos domésticos prácticamente todos los años.

