Messi es actualmente el jugador más ganador de la historia.

En el olimpo del fútbol, donde los trofeos son la medida última del éxito, pocos nombres resuenan con la fuerza de Lionel Messi. De hecho, actualmente es el jugador con más títulos de la historia. Sin embargo, un jugador inesperado está escalando posiciones en esta élite y que acecha al astro argentino.

El próximo domingo, Lionel Messi jugará la final de la Leagues Cup con el Inter Miami y podría obtener el título número 46 en su carrera. Luego le quedará jugar la Finalíssima, probablemente el Mundial 2026 y algunos torneos más con las Garzas, pero es difícil pensar que pueda estirar ese número mucho más allá.

Y muy de cerca, pero con varios años menos, lo sigue un jugador impensado que ahora lo acecha ya que podría convertirse en unos años como el jugador más ganador en la historia del fútbol.

Messi inter (2)
El jugador que acecha a Lionel Messi

Se trata de alguien impensando. Justamente, la competencia de Lionel Messi es un jugador brasilero. Pero no es Neymar, Vinicius o alguno de los más extravagantes. Se trata de un defensor: Marquinhos.

El actual jugador del Paris Saint Germain tiene 38 trofeos a una edad relativamente joven y está a sólo 7 títulos de igualar a Messi. Su rol como pilar defensivo y líder en el PSG, combinado con la posibilidad de conquistar más títulos internacionales con Brasil, lo convierte en una amenaza real.

Si el PSG logra una Champions League esquiva y Marquinhos continúa su carrera al más alto nivel, podría superar al argentino en los próximos años. La pregunta no es si tiene el talento, sino si el tiempo y las oportunidades jugarán a su favor. Por ahora, Messi sigue siendo el rey, pero Marquinhos acecha desde las sombras, listo para hacer historia.

Marquinhos-PSG.jpg
El capitán del PSG ha construido una carrera laureada, con 9 Ligue 1, 6 Copas de Francia, 1 Copa América (2019) y múltiples supercopas. A sus 31 años, Marquinhos tiene tiempo para añadir más títulos, especialmente si el PSG mantiene su dominio en Francia donde obtiene torneos domésticos prácticamente todos los años.

Los cinco jugadores más ganadores

  • Lionel Messi (45 trofeos)
  • Dani Alves (43 trofeos)
  • Hossam Ashour (39 trofeos)
  • Marquinhos (38 trofeos)
  • Cristiano Ronaldo (34 trofeos)

