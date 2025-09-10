Aprende a regar tus orquídeas en septiembre.

Aprende a regar tus orquídeas en septiembre.

Entre las plantas elegantes que podemos tener en casa, la orquídea es de la predilecta por aficionados a la jardinería. Esto se debe, en parte, a su colorida floración. La misma llena de belleza cualquier rincón de casa, más todavía en primavera. Para disfrutar de esta capacidad ornamental, se recomienda concretar un riego específico durante septiembre, el cual te detallaré a continuación.

Jardinería: así debes regar una orquídea en primavera

En el mes de septiembre comenzamos a transitar los últimos días del invierno y los primeros de la primavera, por ende, los cuidados de jardinería que reciba la orquídea deben ser precisos. Así como la correcta elección de su maceta, también deberás saber cómo regarla para potenciar el desarrollo de raíces.

Para que la planta crezca de manera adecuada y estalle de flores en primavera, tendrás que garantizar que el sustrato se seque parcialmente antes de regar la orquídea. Para que esto suceda, se recomienda hidratarla (como regla general) cada 12 días durante las primeras semanas del mes.

riego orquídea
As&iacute; debe ser el riego de tu orqu&iacute;dea en septiembre.

Así debe ser el riego de tu orquídea en septiembre.

Finalizando septiembre y comenzando a transitar los primeros días de octubre, el riego debe ser cada una semana, siempre y cuando el sustrato esté parcialmente seco. Además, la hidratación del ejemplar tendrá que ser con agua a temperatura ambiente.

Como consejo extra, te sugiero mirar el color de las raíces: si están grises, es momento de regar la orquídea. Además, el sustrato debe ser ligero para poder evitar el encharcamiento.

orquídea
Con este truco de jardiner&iacute;a, tu orqu&iacute;dea se mantendr&aacute; vigorosa despu&eacute;s de la primavera.

Con este truco de jardinería, tu orquídea se mantendrá vigorosa después de la primavera.

En lo que respecta al método de riego que le sienta mejor a esta planta, te recomiendo la técnica de inmersión. En este caso, tendrás que utilizar un plato hondo o un recipiente profundo y llenarlo de agua. A continuación, colocar la orquídea dentro y dejar que absorba la cantidad de agua que necesite.

Transcurridos 10 minutos, notarás cómo las raíces están de color verde. Esto significa que será momento de quitar la orquídea del agua y dejarla escurrir en un lugar seco, verificando que la maceta tenga un buen drenaje para que expulse todo el exceso de líquido.

De esta forma, gracias a un simple truco de jardinería, la orquídea crecerá con fuerza en septiembre y estallará de flores después de la primavera.

Temas relacionados:

Te puede interesar