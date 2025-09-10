riego orquídea Así debe ser el riego de tu orquídea en septiembre.

Finalizando septiembre y comenzando a transitar los primeros días de octubre, el riego debe ser cada una semana, siempre y cuando el sustrato esté parcialmente seco. Además, la hidratación del ejemplar tendrá que ser con agua a temperatura ambiente.

Como consejo extra, te sugiero mirar el color de las raíces: si están grises, es momento de regar la orquídea. Además, el sustrato debe ser ligero para poder evitar el encharcamiento.

orquídea Con este truco de jardinería, tu orquídea se mantendrá vigorosa después de la primavera.

En lo que respecta al método de riego que le sienta mejor a esta planta, te recomiendo la técnica de inmersión. En este caso, tendrás que utilizar un plato hondo o un recipiente profundo y llenarlo de agua. A continuación, colocar la orquídea dentro y dejar que absorba la cantidad de agua que necesite.

Transcurridos 10 minutos, notarás cómo las raíces están de color verde. Esto significa que será momento de quitar la orquídea del agua y dejarla escurrir en un lugar seco, verificando que la maceta tenga un buen drenaje para que expulse todo el exceso de líquido.

De esta forma, gracias a un simple truco de jardinería, la orquídea crecerá con fuerza en septiembre y estallará de flores después de la primavera.