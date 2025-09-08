Inicio Sociedad Orquídea
Pocos lo saben: por qué la maceta de tu orquídea debe ser transparente

Aunque muchos tienen sus orquídeas en macetas de barro o plástico oscuro, se recomienda acudir por aquellos recipientes que son transparentes

Por Walter Vasquez [email protected]
Quienes cuentan con orquídeas en casa y le sacan provecho a su hermosa floración, seguramente querrán saber cómo impulsar el crecimiento de esta planta. Uno de los secretos de jardinería, guardado bajo siete llaves, pasa por la elección de la maceta. La misma, preferentemente, debe ser transparente. A continuación, te explicaré por qué.

Jardinería: la razón por la que tu orquídea debe tener una maceta transparente

Así como anteriormente te recomendé aplicar un potente abono casero para el crecimiento óptimo de la orquídea, hoy te explicaré la importancia de complementar esta tarea con un cuidado vital para dicha planta: el uso de una maceta transparente.

Aquí debes saber que las raíces de las orquídeas epífitas pueden realizar fotosíntesis, aunque esa no sea su función principal. Esta variedad crece sobre otras plantas, como los árboles, por lo que su raíz está expuesta, recibiendo una buena dosis de sol.

Por esta razón, las orquídeas deben tener una maceta transparente.

Las raíces de este tipo de ejemplar tienen una capa especial de células denominada velamen, la cual absorbe agua, nutrientes y contiene clorofila, dando así un ligero color verde a la planta, al mismo tiempo que permite desarrollar una fotosíntesis complementaria.

En consecuencia, si tienes esta variedad de orquídea en casa, debes cultivarla en una maceta transparente para que así reciba una buena cantidad de luz y se permita realizar esta fotosíntesis complementaria. Además, la entrada de luz nos permitirá controlar mejor la salud de las raíces, verificando su color y el estado de agua que tiene el sustrato.

En este sentido, si contamos con una maceta transparente podremos ver si las raíces están verdes, lo que significa que están sanas e hidratadas, o si se están volviendo de color marrón, algo que representa pudrición o problemas de salud.

Así debe ser la maceta de tu orquídea.

Además de su transparencia, la maceta de la orquídea debe cumplir otros dos requisitos:

  • Tamaño: la maceta debe ser grande, lo suficientemente espaciosa, para permitir el crecimiento de las raíces. Aunque, esto significará también el uso de una mayor cantidad de tierra.
  • Drenaje: la maceta de la orquídea debe tener una buena cantidad de orificios para que permita el correcto drenaje del agua. Así evitaremos el exceso de líquido, evitando el encharcamiento de la planta y su posterior pudrición.

