Asuntos de plantas: ¿qué pasa si me olvido de regar las especies del hogar?

Las plantas de interior o del jardín, brindan señales muy claras cuando algo no anda bien. Normalmente, la falta de agua se ve reflejada en las hojas de las especies del hogar.

planta marchita Revisa con frecuencia las hojas de tus plantas para verificar su estado, necesidades y detectar plagas.

El suelo de las macetas suele estar bastante seco y compacto cuando falta riego. Las hojas se ponen de color marrón, sobre todo las puntas y bordes; y adquieren una textura crocante y quebradiza.

La plantas de hogar, que necesitan riego y humedad ambiental, también suelen tener un aspecto triste y sin brillo. Las hojas afectadas no se recuperan, pero los brotes nuevos y sanos se pueden salvar. Si te olvidas de regar las plantas del hogar no desesperes, quizás no es demasiado tarde.

Consejos para recuperar las plantas de interior secas

Lo ideal es realizar una inspección previa antes de tomar alguna decisión. Evalúa el estado de la planta. Si la sequedad es muy general y avanzada, probablemente la planta no se pueda recuperar.

Si la sequedad es leve o moderada, la planta se puede recuperar. Retiras las hojas, tallos y raíces en mal estado. Si es necesario, cambia la maceta y renueva el sustrato.

riego de plantas No todas las plantas secas y marchitas se pueden recuperar.

Sumerge la planta en agua e hidrata las raíces. Ubica la planta en un espacio iluminado y proporciona humedad a las hojas y tallos con un pulverizador. La recuperación de la especie puede llevar tiempo, por eso es importante tener paciencia.

Si la planta se recupera, nacen nuevos brotes y los tallos sanos continúan creciendo, es importante que empieces a cuidarla mejor para evitar sequías próximas y estrés en la especie.

Tampoco pases al otro extremo. Un riego excesivo puede ser muy malo para las plantas, incluso peor que la falta de agua. Toma nota a todos estos consejos y recomendaciones, y las plantas de tu hogar estarán siempre sanas y hermosas.