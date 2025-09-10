Inicio Sociedad Estafa
Afecta a comerciantes y usuarios

Nueva modalidad de estafa: simulan transferencias a través de "Mercado Pago"

Los expertos en ciberseguridad recomiendan prestar suma atención ante el incremento de esta estafa. Cómo detectarla

Luciano Carluccio
Una app que simula ser Mercado Pago le complica la vida a comerciantes y usuarios.

Una nueva modalidad de estafaque afecta a comerciantes y usuarios ha sido detectada por los expertos en ciberseguridad. La misma se ha detectado en varias partes de América Latina, ya que tiene como protagonista a una aplicación de uso común.

Se trata de Mercado Pago, la famosa billetera virtual que es utilizada como método de pago por millones de argentinos. ¿En qué consiste esta estafa?

Una nueva estafa se está dando a través del uso de Mercado Pago

Presta atención: la nueva estafa a través de Mercado Pago

El mecanismo utilizado por los estafadores suele involucrar aplicaciones no oficiales que reproducen con precisión la interfaz de otras plataformas de pago. Es decir, una página que aparenta ser Mercado Pago, pero no lo es.

El objetivo es engañar al comerciante haciéndole creer que la transferencia ha sido completada, especialmente en situaciones de alto flujo de ventas o en contextos donde no se verifica cada movimiento bancario en tiempo real.

Esta metodología de estafa, que afecta tanto a comerciantes como a usuarios comunes, ya ha sido reportada en diferentes partes de Argentina.

El avance de la tecnología ha posibilitado el acceso a herramientas financieras, pero también ha abierto nuevas oportunidades para realizar este tipo de estafas en cuestión de segundos.

Los expertos en ciberseguridad llaman a chequear los ingresos desde la aplicación.

El funcionamiento de Mercado Pago y otras billeteras virtuales permite transferencias instantáneas entre cuentas, pero en escenarios donde no se realiza una verificación directa de la operación a través de la aplicación, quien recibe el dinero puede ser perfectamente estafado.

Cómo prevenir este tipo de estafas

  • Verificar siempre de la aplicación: no confiar en sonidos o capturas de pantalla. Es imprescindible revisar el saldo o los movimientos de la cuenta directamente desde la aplicación oficial de la billetera virtual.
  • Evitar la intromisión de terceros en la operación: no aceptar que los compradores manipulen los dispositivos del comercio. Cada transacción debe ser revisada por el personal del local.
  • Registrar cada una de las transacciones: llevar un control diario de ingresos y revisar con frecuencia los saldos en las plataformas digitales.

