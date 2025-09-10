Nueva modalidad de estafa: simulan transferencias a través de "Mercado Pago"

El objetivo es engañar al comerciante haciéndole creer que la transferencia ha sido completada, especialmente en situaciones de alto flujo de ventas o en contextos donde no se verifica cada movimiento bancario en tiempo real.

Esta metodología de estafa, que afecta tanto a comerciantes como a usuarios comunes, ya ha sido reportada en diferentes partes de Argentina.

El avance de la tecnología ha posibilitado el acceso a herramientas financieras, pero también ha abierto nuevas oportunidades para realizar este tipo de estafas en cuestión de segundos.

mercado pago, estafa Los expertos en ciberseguridad llaman a chequear los ingresos desde la aplicación.

El funcionamiento de Mercado Pago y otras billeteras virtuales permite transferencias instantáneas entre cuentas, pero en escenarios donde no se realiza una verificación directa de la operación a través de la aplicación, quien recibe el dinero puede ser perfectamente estafado.

Cómo prevenir este tipo de estafas