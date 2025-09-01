Inicio Sociedad Estafa
Estafas telefónicas: esta es la frase que jamás debes decir en una llamada si no quieres perderlo todo

Si atiendes el llamado de un número desconocido, es mejor evitar pronunciar una frase que luego desencadenará en otras estafas

Esta frase te podría hacer perder mucho dinero.

Las estafas telefónicas están a la orden del día, por lo que expertos en ciberseguridad nos aconsejan estar alertas en todo momento, ya que no sabemos en qué momento podemos ser víctima de un delito de estas características. En este sentido, los especialistas recomiendan evitar decir una frase en medio de una llamada con un número desconocido. Si caemos en la trampa, perderemos todo.

Ciberseguridad: si sospechas que se trata de una estafa, es mejor que no pronuncies esta frase

En un mundo globalizado, donde cada persona tiene un teléfono en su bolsillo, es habitual encontrarse con estafas de la más variada índole: desde mensajes en WhatsApp hasta videollamadas con supuestos amigos o conocidos.

En cualquiera de estos actos vandálicos, los ciberdelincuentes buscan quedarse con información sensible y datos que le permitan adueñarse de nuestras credenciales bancarias para luego vaciar las cuentas y llevarse todo el dinero. Sin embargo, a veces simplemente desean que la víctima diga una frase.

Esta es una de las estafas más reiteradas en los últimos meses.

Expertos definen esta nueva metodología de robo como "el fraude del sí", esta técnica de ingeniería social se aprovecha de un gesto tan automático como contestar el teléfono y decir una palabra afirmativa. Lo que parece una simple cortesía se ha convertido en una puerta de entrada para que los ciberdelincuentes cometan fraudes financieros y suplantación de identidad.

El modus operandi es sencillo: un estafador, generalmente usando una llamada automatizada o un software de 'vishing', se hace pasar por un representante de una entidad bancaria o una empresa de cualquier servicio legítimo. El objetivo no es obtener datos bancarios de forma directa, sino grabar una respuesta afirmativa por parte de la víctima.

En concreto, lo que busca el ciberdelincuente es que la persona diga “Si”, una simple frase que significará la pérdida de todo por parte del damnificado.

Esta es la frase que jamás debes decir en una llamada.

Para lograr que la víctima diga esa frase, el estafador puede decir preguntas sencillas como "¿Me escucha bien?" o "¿Está de acuerdo en recibir notificaciones de nuestros servicios?", esperando una confirmación verbal. Una vez que la persona pronuncia el "Si", el delincuente cuelga la llamada y se queda con una grabación crucial.

Este audio luego se puede utilizar para autentificación biométrica de voz en distintas aplicaciones y servicios. También el ciberdelincuente tiene en su poder una sencilla frase que luego le permitirá clonar la voz y así concretar otras estafas, como un falso secuestro.

Evita contestar llamadas de números desconocidos.

Ante esto, los expertos en ciberseguridad recomiendan evitar decir la frase "Sí" al contestar una llamada de un número desconocido. En su lugar, se puede optar por expresiones como "¿Diga?" o "Hola, ¿quién habla?".

