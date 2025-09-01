Estafas telefónicas: esta es la frase que jamás debes decir en una llamada si no quieres perderlo todo

estafa teléfono Esta es una de las estafas más reiteradas en los últimos meses.

Expertos definen esta nueva metodología de robo como "el fraude del sí", esta técnica de ingeniería social se aprovecha de un gesto tan automático como contestar el teléfono y decir una palabra afirmativa. Lo que parece una simple cortesía se ha convertido en una puerta de entrada para que los ciberdelincuentes cometan fraudes financieros y suplantación de identidad.

El modus operandi es sencillo: un estafador, generalmente usando una llamada automatizada o un software de 'vishing', se hace pasar por un representante de una entidad bancaria o una empresa de cualquier servicio legítimo. El objetivo no es obtener datos bancarios de forma directa, sino grabar una respuesta afirmativa por parte de la víctima.

En concreto, lo que busca el ciberdelincuente es que la persona diga “Si”, una simple frase que significará la pérdida de todo por parte del damnificado.

estafa llamada frase Esta es la frase que jamás debes decir en una llamada.

Para lograr que la víctima diga esa frase, el estafador puede decir preguntas sencillas como "¿Me escucha bien?" o "¿Está de acuerdo en recibir notificaciones de nuestros servicios?", esperando una confirmación verbal. Una vez que la persona pronuncia el "Si", el delincuente cuelga la llamada y se queda con una grabación crucial.

Este audio luego se puede utilizar para autentificación biométrica de voz en distintas aplicaciones y servicios. También el ciberdelincuente tiene en su poder una sencilla frase que luego le permitirá clonar la voz y así concretar otras estafas, como un falso secuestro.

llamada estafa Evita contestar llamadas de números desconocidos.

Ante esto, los expertos en ciberseguridad recomiendan evitar decir la frase "Sí" al contestar una llamada de un número desconocido. En su lugar, se puede optar por expresiones como "¿Diga?" o "Hola, ¿quién habla?".