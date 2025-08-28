Xiaomi despliega su gran actualización anual y estos serán los 17 teléfonos compatibles con el nuevo software

Super Island es la herramienta suprema que nos trae Xiaomi con la más reciente actualización. Sin embargo, no es la única. La fuente citada señala también otras funciones importantes que arribarán con HyperOS 3:

Álbumes de fotos personalizables, una función que permite organizar y encontrar contenido multimedia de forma veloz.

Nuevo sistema de alarmas

Limpieza instantánea de mensajes no leídos

Doble toque para bloquear la pantalla.

Esta actualización comenzará a desplegarse de forma escalonada, desde el 29 de agosto. En una primera etapa, solo serán 6 los teléfonos beneficiados. Luego, en septiembre, actualizarán otros 11 celulares con esta nueva capa de personalización.

XIAOMI 14.jpeg Solo los teléfonos tope de gama podrán actualizar a HyperOS 3.

Otro dato a considerar es que, en principio, los teléfonos beneficiados solamente serán los tope de gama que ya cuenten con Android 16. Después, con el paso de los meses, la actualización se desplegará para el resto de dispositivos, independientemente de que no tengan la última versión del sistema operativo de Google.

A continuación, los teléfonos Xiaomi que recibirán la última actualización de HyperOS:

Desde el 29 de agosto

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

Desde el 17 de septiembre

Xiaomi Mix Flip 2

Redmi K80

Desde el 30 de septiembre