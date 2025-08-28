Inicio Sociedad Xiaomi
HyperOS 3

Xiaomi despliega su gran actualización anual y estos serán los 17 teléfonos compatibles con el nuevo software

Desde el 29 de agosto, Xiaomi desplegará la actualización de HyperOS 3, su más reciente capa de personalización. Descubre los teléfonos beneficiados

Estos teléfonos Xiaomi reciben la última versión de HyperOS.

Usuarios de Xiaomi quedaron sorprendidos al saber que en las próximas horas comenzará a desplegarse la gran actualización anual de la marca china: HyperOS 3. Esta capa de personalización basada en Android trae novedades impactantes, aunque solo unos pocos teléfonos podrán contar con ellas.

Los 17 teléfonos Xiaomi que actualizan a la última versión de HyperOS desde las próximas horas

Xiaomi no para de darnos buenas noticias. A lo que fue la presentación del nuevo Redmi Note 15 Pro, se le suma el lanzamiento de HyperOS 3, el último software desarrollado por la empresa asiática.

Xiaomi presenta HyperOS 3 con una innovadora función estrella.

Según informan los especialistas de Xataka, HyperOS 3 tiene como caballo de batalla la herramienta “Super Island”, una nueva manera que tendrán los teléfonos Xiaomi de mostrar notificaciones dinámicas. Con esto, la capa de personalización otorga especial importancia a la productividad y a la multitarea, exhibiendo en la pantalla hasta tres paneles de notificaciones concurrentes sin necesidad de interrumpir la tarea principal.

Super Island es la herramienta suprema que nos trae Xiaomi con la más reciente actualización. Sin embargo, no es la única. La fuente citada señala también otras funciones importantes que arribarán con HyperOS 3:

  • Álbumes de fotos personalizables, una función que permite organizar y encontrar contenido multimedia de forma veloz.
  • Nuevo sistema de alarmas
  • Limpieza instantánea de mensajes no leídos
  • Doble toque para bloquear la pantalla.

Esta actualización comenzará a desplegarse de forma escalonada, desde el 29 de agosto. En una primera etapa, solo serán 6 los teléfonos beneficiados. Luego, en septiembre, actualizarán otros 11 celulares con esta nueva capa de personalización.

Solo los teléfonos tope de gama podrán actualizar a HyperOS 3.

Otro dato a considerar es que, en principio, los teléfonos beneficiados solamente serán los tope de gama que ya cuenten con Android 16. Después, con el paso de los meses, la actualización se desplegará para el resto de dispositivos, independientemente de que no tengan la última versión del sistema operativo de Google.

A continuación, los teléfonos Xiaomi que recibirán la última actualización de HyperOS:

Desde el 29 de agosto

  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Extreme Edition

Desde el 17 de septiembre

  • Xiaomi Mix Flip 2
  • Redmi K80

Desde el 30 de septiembre

  • Xiaomi Mix Fold 4
  • Xiaomi Mix Flip
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Extreme Edition
  • Redmi K70
  • Redmi K70E

