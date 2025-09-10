Qué dijo Gustavo Alfaro sobre el futbolista de River

Fiel a su estilo, para comenzar con su discurso, Alfaro apeló a una nueva metáfora: "A veces, los equipos grandes son como los cuchillos de doble filo, te puede dar a favor o te puede dar en contra".

Sobre cómo se dio el debut de Galarza en el Millonario, soltó: "Mati, prácticamente, con dos o tres días en River, salió y lo tiraron a la cancha. River está en un proceso de reconstrucción y un proceso de construcción de formas".

"El nivel de exigencia del público de River es muy alto, y de pronto a Mati le hicieron sentir personalmente, no sé por qué, el rigor de ese tipo de cosas. La verdad, que yo le dije: 'Mirá, Mati, que estás en la Selección de Paraguay. Y en la Selección de Paraguay, para mí vos sos un valor agregado'. En la Selección siempre rindió, desde su debut con Bolivia hasta hoy", cerró el Profesor Alfaro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1965845168655052864&partner=&hide_thread=false Gustavo Alfaro sobre Matías Galarza Fonda: su adaptación a River, la exigencia de los hinchas y la convocatoria a Paraguay pic.twitter.com/EcWj0N3Yj3 — Diario Olé (@DiarioOle) September 10, 2025

En el mismo tema, el entrenador añadió: “Pero de pronto, pasaron tres meses y en tres meses pasan un montón de cosas. Es como que su confianza había bajado, pero ¿por qué tiene que bajar? Si en la Selección siempre rindió".

"Cuando volvió después del partido con Uruguay y aquel gol, estaba con una gran confianza. Ahora esa confianza bajó un poco, pero no debería. Porque en la Selección siempre fue un valor agregado. El otro día tuvo una jugada de córner que si la peinaba era gol. Para mí, Mati siempre suma, y nosotros estamos para ser una red de contención y sostener a nuestros jugadores. Si de afuera tiran bombas, desde adentro tenemos que defenderlos, porque son los nuestros, los que defienden la historia y el prestigio del país”, continuó Alfaro.

Para finalizar con respecto al hombre de River, sentenció: “Mati es especial: puede jugar de titular y hacerlo bien, o entrar desde el banco y darte soluciones. Muchos jugadores tardan en entrar en ritmo, pero él no. Vive el partido con tanta intensidad desde afuera que cuando entra, ya está en la dinámica. Lo ves en el banco gesticulando como si estuviera en la cancha. Y cuando entra, da continuidad a eso. Ese tipo de jugadores son los que necesitamos".