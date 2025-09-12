¿Cuál es la ruta más alta y con bajo nivel de oxígeno de Argentina?

En el caso de hoy, vamos a contarte cuál es la ruta que te dejará sin oxígeno. Se encuentra en el corazón de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta, se encuentra el punto vial más alto del país: el Abra del Acay. Este imponente paso de montaña alcanza los 4.895 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en la ruta más alta de Argentina y una de las más elevadas del mundo.

ruta Abra del Acay El Abra del Acay es la ruta más alta de la Argentina.

Abra del Acay: la ruta más alta de Argentina

El Abra del Acay forma parte de la Ruta Nacional 40, la carretera más extensa de Argentina con más de 5.000 kilómetros que recorren el país de norte a sur. Este tramo une las localidades de La Poma y San Antonio de los Cobres, atravesando paisajes de altura que combinan montañas, quebradas y un cielo diáfano que deja sin aliento a los viajeros.

Conocido como “nido del viento blanco” esta ruta es un lugar muy especial para los pocos aventureros que se animan a recorrerlo con sus autos, que en ocasiones deben ser de tracción total para poder alcanzar un punto tan alto.

Altitud récord: a casi 5.000 metros de altura, el Abra del Acay supera a la mayoría de los pasos cordilleranos transitables del continente.

Paisaje único: desde allí se aprecian vistas panorámicas de la Puna salteña, con suelos áridos, cardones y picos nevados en el horizonte.

Desafío para viajeros: debido a la altitud, el trayecto es recomendado para conductores con experiencia en caminos de montaña y vehículos en buen estado, ya que el terreno es sinuoso y puede verse afectado por las condiciones climáticas.

ruta Abra del Acay (1) Además de ser la ruta más alta de Argentina, de América y del mundo, el Abra del Acay es un cruce fundamental que también ha sido declarado monumento natural el 9 de noviembre de 1995.

Para tomar dimensión, por ejemplo, el pico del Mont Blanc, considerado el punto más alto de Europa con 4.810 metros de altura sobre el nivel del mar, está 85 metros por debajo de esta ruta argentina.

El Abra del Acay es uno de los puntos más emblemáticos de la Ruta 40, considerada la ruta más famosa del país por su recorrido que atraviesa 11 provincias y conecta diversos paisajes abarcando desde la Patagonia hasta la Puna, pasando por la región de Cuyo y el Noroeste argentino.