La rectora de la UNCuyo convocó a una marcha en contra del recorte presupuestario

La marcha arrancará en el campus universitario y finalizará con un acto en la plaza Independencia. Está previsto que se escuchen las voces de sus protagonistas, entre ellos representantes de la Federación Universitaria de Cuyo, centros de estudiantes, el frente sindical, el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, y la rectora Esther Sanchez.

La concentración será a partir de las 16 en el ingreso al campus de la casa de altos estudios. Desde allí, a partir de las 16.30, la columna se desplazará por calle Carlos Lencinas, para seguir por Juan B. Justo y después por avenida Las Heras hasta calle Chile, donde doblará al sur para llegar a la plaza Independencia. El acto de cierre se organizó para las 18.

Este jueves, Sanchez y Fidel les reclamaron a los diputados y senadores nacionales por Mendoza que no avalen el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. "Estamos llamándolos uno por uno", contó la rectora de la UNCuyo sin perder la esperanza de que todos los legisladores mendocinos -en su mayoría recibidos en esa universidad- acompañen el reclamo por una educación pública.