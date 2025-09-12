Inicio Sociedad UNCuyo
Defensa de la educación pública

La rectora de la UNCuyo convocó a una marcha en contra del recorte presupuestario

En rechazo del veto al financiamiento universitario, Esther Sanchez encabezará una movilización el miércoles 17 desde el predio de la UNCuyo

Por UNO
En abril del año pasado

En abril del año pasado, unas 20.000 personas se sumaron a la marcha convocada por la UNCuyo.

Este viernes hubo paro en las facultades y los colegios dependientes de la UNCuyo. Y a las 20, está previsto un ruidazo nacional convocado por los trabajadores y trabajadoras del hospital Garrahan contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica.

La protesta de la UNCuyo en Mendoza se concretará en coincidencia con la movilización que convocó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en respaldo a la Ley de Financiamiento Universitario que regresó al Congreso tras el veto presidencial que se conoció hace dos días y que sorprendió a muchos teniendo en cuenta el respaldo que había cosechado de parte de los legisladores.

gabriel fidel esther sanchez
El vice y la rectora de la UNCuyo, Gabriel Fidel y Esther Sanchez.

La protesta de la UNCuyo, liderada por Esther Sanchez

La marcha arrancará en el campus universitario y finalizará con un acto en la plaza Independencia. Está previsto que se escuchen las voces de sus protagonistas, entre ellos representantes de la Federación Universitaria de Cuyo, centros de estudiantes, el frente sindical, el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, y la rectora Esther Sanchez.

La concentración será a partir de las 16 en el ingreso al campus de la casa de altos estudios. Desde allí, a partir de las 16.30, la columna se desplazará por calle Carlos Lencinas, para seguir por Juan B. Justo y después por avenida Las Heras hasta calle Chile, donde doblará al sur para llegar a la plaza Independencia. El acto de cierre se organizó para las 18.

Este jueves, Sanchez y Fidel les reclamaron a los diputados y senadores nacionales por Mendoza que no avalen el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. "Estamos llamándolos uno por uno", contó la rectora de la UNCuyo sin perder la esperanza de que todos los legisladores mendocinos -en su mayoría recibidos en esa universidad- acompañen el reclamo por una educación pública.

