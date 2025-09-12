Inicio Sociedad Banco Nación
Banco Nación: vuelve este viernes la promoción más esperada de todas

Banco Nación y MODO retornan con un gran beneficio durante todo el fin de semana: hasta 12 cuotas sin interés y 25% de descuento sin tope de reintegro

Este viernes 12 de septiembre regresa una de las promociones más esperadas del Banco Nación. Los clientes que abonen con la billetera virtual MODO BNA+ obtendrán un descuento del 25% sin tope de reintegro en calzado, indumentaria y accesorios de reconocidas marcas. El beneficio incluye la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas sin interés.

Esta promoción estará vigente este viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre. Tiene validez en Argentina para compras pagadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA en marcas y comercios adheridos (ver más abajo) hasta el 30 de septiembre.

Este beneficio incluye compras presenciales a través de la billetera virtual MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito participantes. Un dato clave es que están incluidas las tarjetas de débito. Así lo informa en el sitio oficial el Banco Nación, que tiene otras promociones como las de combustibles y en diferentes supermercados.

Cuándo se deposita el reintegro de MODO BNA+

El reintegro (sin tope) que ofrece la promoción de Banco Nación MODO durante todo este fin de semana se verá reflejado en hasta dos resúmenes posteriores a la compra en la cuenta del titular de una tarjeta de crédito.

Por caso: si una persona compra un par de zapatillas por la suma de $100.000 y paga con MODO BNA+ tendrá $25.000 de descuento, por lo que finalmente pagará $75.000. Además podrá elegir pagar hasta en 12 cuotas sin interés (con 0% de tasa nominal anual) como financiación. Entonces, si el cliente elige pagar en 12 veces, serán 12 cuotas de $6.250.

Comercios adheridos a la promoción de Banco Nación MODO BNA+

  • Birkenstock
  • Bowen
  • Broer
  • Capitán Yo
  • CAT
  • Cheeky
  • Como quieres
  • Crocs
  • Desiderata
  • Devré
  • EVA
  • Grisino
  • Hush Puppies
  • Hunterville
  • In Crescendo
  • La Restinga
  • Lázaro
  • Luz de Mar
  • Macowens
  • Mistral
  • Montagne
  • New Balance
  • On Sports
  • Pato Pampa
  • Protoype
  • Under armour
  • Vaypol y City Sneakers
  • Ver
  • VIA UNO
  • VIAMO
  • Waiting
  • Yagmour

