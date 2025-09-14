El truco para tener dos cuentas de WhatsApp al mismo tiempo
Muchos usuarios de WhatsApp encontraban limitante el hecho de poder gestionar una cuenta únicamente por un solo dispositivo móvil. Antes, este hecho obligaba a quienes tenían la intención de separar las comunicaciones a comprar otro equipo, pero ahora eso se terminó.
Ante esta necesidad, la opción “Añadir cuenta” es la alternativa práctica que permite a los usuarios manejar varias cuentas de WhatsApp en un mismo celular.
Lo primero que tienes que hacer para usar esta función es corroborar el hecho de que tu cuenta de WhatsApp esté actualizada para evitar inconvenientes.
Luego, accede al menú principal de WhatsApp haciendo clic en los tres puntos verticales situados en la esquina superior derecha y selecciona “Ajustes”. Lo que sigue es buscar el ícono de la flecha hacia abajo, situado junto al código QR.
celular, whatsapp
Esta función permite separar la vida laboral de la personal.
Allí deberás seleccionar la opción "Añadir cuenta" y completar una serie de pasos para registrar el número en WhatsApp. Esto incluye seleccionar tu país, ingresar el código de verificación, así como opcionalmente añadir una foto de perfil y completar tu información de usuario. Después de estos pasos, habrás exitosamente vinculado una segunda cuenta a tu celular.
Para alternar entre cuentas, simplemente dirígete nuevamente a la opción donde se añadió la cuenta nueva de WhatsApp y selecciona “Cambiar cuenta”. Esto te permitirá moverte libremente entre un perfil principal y el secundario.
Ventajas de tener dos cuentas de WhatsApp en un celular
- Separación de la vida personal y laboral: puedes mantener tus conversaciones de trabajo separadas de tu vida social y familiar, lo que mejora la organización y evita mezclar los mensajes de ambos ámbitos.
- Mejor gestión de contactos: al usar cada cuenta para diferentes grupos de personas (familia, amigos, colegas), puedes mantener un enfoque más profesional y facilitar la gestión de tus contactos.
- Mayor comodidad: no es necesario llevar dos teléfonos ni cerrar sesión constantemente. Puedes tener ambas cuentas activas y cambiar entre ellas con facilidad, lo que simplifica la comunicación.
- Reducción de errores: al estar claramente identificado en cada cuenta, disminuye la posibilidad de enviar mensajes o archivos a la persona equivocada.
- Gestión de notificaciones: cada cuenta puede configurarse con tonos y alertas diferentes, lo que te ayuda a identificar rápidamente el origen de los mensajes y reduce el estrés digital.
- Mayor privacidad y seguridad: mantener cuentas separadas aumenta la confidencialidad de tus comunicaciones, algo especialmente útil en entornos profesionales.