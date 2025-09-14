El truco para tener dos cuentas de WhatsApp al mismo tiempo

Muchos usuarios de WhatsApp encontraban limitante el hecho de poder gestionar una cuenta únicamente por un solo dispositivo móvil. Antes, este hecho obligaba a quienes tenían la intención de separar las comunicaciones a comprar otro equipo, pero ahora eso se terminó.

Ante esta necesidad, la opción “Añadir cuenta” es la alternativa práctica que permite a los usuarios manejar varias cuentas de WhatsApp en un mismo celular.

Lo primero que tienes que hacer para usar esta función es corroborar el hecho de que tu cuenta de WhatsApp esté actualizada para evitar inconvenientes.

Luego, accede al menú principal de WhatsApp haciendo clic en los tres puntos verticales situados en la esquina superior derecha y selecciona “Ajustes”. Lo que sigue es buscar el ícono de la flecha hacia abajo, situado junto al código QR.

celular, whatsapp Esta función permite separar la vida laboral de la personal.

Allí deberás seleccionar la opción "Añadir cuenta" y completar una serie de pasos para registrar el número en WhatsApp. Esto incluye seleccionar tu país, ingresar el código de verificación, así como opcionalmente añadir una foto de perfil y completar tu información de usuario. Después de estos pasos, habrás exitosamente vinculado una segunda cuenta a tu celular.

Para alternar entre cuentas, simplemente dirígete nuevamente a la opción donde se añadió la cuenta nueva de WhatsApp y selecciona “Cambiar cuenta”. Esto te permitirá moverte libremente entre un perfil principal y el secundario.

Ventajas de tener dos cuentas de WhatsApp en un celular