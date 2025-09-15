Por qué hay que poner un chorrito de vinagre en el caldo: ¿qué significa?

Te explico por qué deberías poner un chorro de vinagre en el caldo
El vinagre de alimentos es un producto común de casa que todos tenemos, pero no siempre usamos. Normalmente, hay una botella de vinagre blanco en el fondo de la alacena que usamos cuando tenemos que quitar el sarro de la pava eléctrica o limpiar el baño.
Si hablamos de su uso gastronómico, por lo general usamos el vinagre para condimentar ensaladas o preparar conservas de vegetales. Esto ocurre porque el gusto ácido e intenso del vinagre genera un poco de miedo e inseguridad.
caldo de huesos
Lo mejor es poner un chorrito de vinagre para no opacar el sabor natural de los caldos ni dejarlos con un gusto agrio.
Lo cierto es que el vinagre, en su justa medida, puede ser utilizado para realzar los sabores de los alimentos, mejorar una carne, preparar una marinada y acelerar los tiempos de cocción. Un ejemplo de ello es el chorro de vinagre en el caldo de verduras, huesos o carne.
Cuando preparamos un caldo de verduras o huesos de pollo, lo ideal es colocar un chorrito de vinagre a la preparación. El vinagre intensifica los sabores, prolonga la conservación del alimento y brinda un toque ácido muy sutil al caldo. Ahora ya sabes qué significa esta pequeña técnica con vinagre, ideal para mantener los caldos en buen estado y con más sabor por mucho más tiempo.
5 usos sorprendentes del vinagre en la cocina
vinagre en ensalada
También se puede usar vinagre en la cocina para limpiar sartenes, ollas, cubiertos y neutralizar los malos olores.
- El vinagre de manzana es un ingrediente suave y con un sabor más delicado que puede utilizarse en la cocina para condimentar ensaladas frescas o marinar carnes.
- Existe una técnica antigua y sencilla que consiste en colocar una o dos cucharadas de vinagre blanco de alimentos en el agua de cocción de los huevos duros. Este truco es perfecto para evitar que los huevos exploten durante el hervor y promueve una cocción pareja y uniforme.
- El vinagre es un ingrediente natural y rico que, normalmente, se utiliza para preparar vinagretas con aceite y especias.
- Si colocamos un chorrito de este ingrediente ácido en el agua de cocción del arroz, podemos evitar que los granos se peguen y el alimento se apelmace.
- El vinagre es el ingrediente ideal para conservar frutas y vegetales en frasco. La mayoría de las conservas de tomate, pimientos, repollos y pepinos se tienen que preparar un chorro de vinagre para regular el pH y evitar problemas de salud ocasionados por toxinas de bacterias.