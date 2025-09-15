Por qué hay que poner un chorrito de vinagre en el caldo: ¿qué significa?

Te explico por qué deberías poner un chorro de vinagre en el caldo

El vinagre de alimentos es un producto común de casa que todos tenemos, pero no siempre usamos. Normalmente, hay una botella de vinagre blanco en el fondo de la alacena que usamos cuando tenemos que quitar el sarro de la pava eléctrica o limpiar el baño.

Si hablamos de su uso gastronómico, por lo general usamos el vinagre para condimentar ensaladas o preparar conservas de vegetales. Esto ocurre porque el gusto ácido e intenso del vinagre genera un poco de miedo e inseguridad.

caldo de huesos Lo mejor es poner un chorrito de vinagre para no opacar el sabor natural de los caldos ni dejarlos con un gusto agrio.

Lo cierto es que el vinagre, en su justa medida, puede ser utilizado para realzar los sabores de los alimentos, mejorar una carne, preparar una marinada y acelerar los tiempos de cocción. Un ejemplo de ello es el chorro de vinagre en el caldo de verduras, huesos o carne.

Cuando preparamos un caldo de verduras o huesos de pollo, lo ideal es colocar un chorrito de vinagre a la preparación. El vinagre intensifica los sabores, prolonga la conservación del alimento y brinda un toque ácido muy sutil al caldo. Ahora ya sabes qué significa esta pequeña técnica con vinagre, ideal para mantener los caldos en buen estado y con más sabor por mucho más tiempo.

5 usos sorprendentes del vinagre en la cocina

vinagre en ensalada También se puede usar vinagre en la cocina para limpiar sartenes, ollas, cubiertos y neutralizar los malos olores.