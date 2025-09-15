Cómo limpiar correctamente los rodillos después de pintar

Limpiar rodillo El rodillo no se limpia solamente con agua.

A continuación, tendrás que enjabonar el rodillo y limpiarlo con abundante agua. El siguiente paso será apretar el rodillo con los dedos, para poder eliminar la pintura que ha está por dentro.

Otra alternativa para eliminar eficazmente los restos de pintura en los rodillos, es sumergirlo en un balde o recipiente grande, el cual deberá tener detergente. A continuación, y con la ayuda de un cepillo, frota el rodillo. Al momento de secarlo, lo mejor es sacudirlo para extraer los restos de agua y luego dejarlo secar en un sitio donde le de sombra y sol.

Rodillo Los restos de pintura se pueden eliminar con detergente.

Qué rodillo usar en cada situación o superficie

El primer paso antes de pintar, es lijar y limpiar la superficie que queremos pintar. De esta manera el acabado final será más prolijo. El rodillo de espuma se recomienda para superficies lisas y niveladas. Caso contrario, el rodillo dejará burbujas de aire.

El rodillo de felpa es ideal para superficies que son rugosas. Se recomienda su uso para aplicar pinturas en base a agua. Con las pinturas acrílicas o de látex no tienen el mismo rendimiento, aunque es una buena alternativa de todas maneras.

El rodillo texturizador se utiliza no solo para pintar y dejar una textura, sino también para ser usada con materiales como concreto, hormigón y yeso.