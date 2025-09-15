Inicio Sociedad agua
Aprueban millonaria obra para renovar redes de agua y cloaca con inversión de más de $7.700 millones

Para garantizar la continuidad de los servicios esenciales en la ciudad de Junín, Aguas y Saneamiento Mendoza realizará estas obras

Luciana Biondo Torres
El proceso licitatorio contó con la participación de seis empresas que formularon ofertas

AySam licitó la renovación integral de calles varias en Junín con un presupuesto oficial superior a los $7.700 millones, beneficiando al casco histórico del departamento con nuevas redes distribuidoras de agua y colectoras en 510 días de ejecución. Sigue leyendo para conocer todos los detalles

Inversión histórica con alcance integral

Con un presupuesto oficial de $7.705.936.951,29 (IVA incluido), esta obra representa una de las inversiones más significativas en infraestructura sanitaria para el departamento de Junín.

Las zonas a intervenir serán seleccionadas estratégicamente por Aguas Mendocinas en función del riesgo sanitario, priorizando aquellas áreas que presentan mayores inconvenientes en la distribución de agua potable y en la recolección de efluentes cloacales.

aguas jinin
Los vecinos podrán disponer de servicios de agua potable y saneamiento conforme a los estándares de calidad acordados.

El ambicioso proyecto de AySam contempla un plazo de ejecución de 510 días corridos y abarca trabajos de gran envergadura. Entre las intervenciones principales se incluyen más de 9.500 metros de renovación e instalación de redes distribuidoras de agua potable, utilizando cañerías de entre 90 y 250 mm de diámetro nominal.

Simultáneamente, se renovarán más de 3.800 metros de redes colectoras con cañerías de diámetro nominal entre 160 y 250 mm.

La obra también contempla la ejecución de más de 800 reconexiones domiciliarias de agua y 140 conexiones de cloacas, garantizando que cada hogar cuente con acceso seguro y confiable a estos servicios esenciales.

Urbanización completa y beneficio comunitario

Para asegurar que la intervención sea integral, la obra incluye trabajos de urbanización que contemplarán la reparación de más de 21.000 m2 de pavimento para calzadas y más de 1.500 m2 para veredas afectadas por la ejecución de los trabajos.

junin
Esta renovación integral permitirá que los trabajos queden finalizados en su totalidad

Esta planificación integral garantiza que una vez finalizadas las obras, los vecinos no solo dispongan de servicios mejorados, sino también de un entorno urbano renovado.

El intendente Mario Abed manifestó su satisfacción con la iniciativa: "Aplaudo estas iniciativas. Con esta obra estructural, lograremos que hasta el último vecino del casco viejo del departamento de Junín tenga agua y cloacas". Sus declaraciones reflejan el impacto transformador que tendrá esta inversión en la calidad de vida de los habitantes del departamento.

