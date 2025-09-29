Colapinto empatará a ambos pilotos y en la siguiente cita en Austin los superará para quedar cuarto en la lista de argentinos en la Fórmula 1, y quedará ahí nomás del tercero, José Froilán González.

Además al terminar la temporada el pilarense de 22 años también quedará arriba de Froilán (26 GP, entre 1950 y 1960), solo por detrás de Carlos Alberto Reutemann (146 GP, entre 1972 y 1982) y Juan Manuel Fangio (51, entre 1950 y 1958).

En el GP de Azerbaiyán Franco Colapinto terminó 19°, en una presentación para el olvido de la escudería Alpine.

El joven piloto venía bien en esa carrera, pero un choque con Alexander Albon lo relegó para toda la competencia, aunque a poco menos de 10 vueltas estaba por delante de su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly.

Lo que viene para Colapinto: horarios del Gran Premio de Singapur

Viernes 3 de octubre

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 6.30 de Argentina

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 10

Sábado 4 de octubre

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 6.30

Clasificación: 10

Domingo 5 de octubre

Carrera: 9 (62 vueltas)

Dónde ver en TV y online el GP de Singapur de F1 2025

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 2025 se podrá ver en TV en la plataforma de DAZN F1, en Movistar+ y en Disney+ Premium.