Marcelo Gallardo dio pistas de cómo formará River en su primer partido del 2026

Desde San Martín de Los Andes, donde hace la pretemporada River Plate, Marcelo Gallardo delineó al equipo que enfrentará este domingo a Millonarios de Colombia

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Muñeco. Marcelo Gallardo ya tiene en mente cual será el equipo de River Plate que jugará su primer amistoso del año en Uruguay.

En plena tarea de pretemporada y con algunas bajas importantes en el plantel, el Muñeco Marcelo Gallardo dio algunas pistas de cual será el once titular Millonario que saldrá a la cancha este domingo en Uruguay para jugar el primer partido del año por la Serie Río de La Plata.

River Plate enfrentará a Millonarios de Colombia en Montevideo, el próximo domingo desde las 21:00 en un amistoso que forma parte de la grilla de la Serie Río de La Plata. Este partido y el resto de los encuentros de este torneo de verano podrá verse por ESPN Premium y Disney+. En este certamen juegan además Boca, el local Peñarol, y Olimpia de Paraguay.

River hizo la mini pretemporada en San Mart&iacute;n de Los Andes y se dispone a jugar su primer amistoso contra Millonarios de Colombia.

Cómo formará River frente a Millonarios

La tarea más dura del Muñeco Gallardo ha sido la de reemplazar a los jugadores habituales que serán baja por distintos motivos. Una importante ausencia será la de Maximiliano Salas, por una decisión táctica.

Este viernes por la tarde River tuvo una práctica de fútbol y el director técnico paró en la cancha lo que podría ser el once inicial que se mida frente al elenco colombiano.

Las principales bajas serían: el recién llegado Aníbal Moreno, que no estaría al 100% físicamente para ir de arranque; el arquero Franco Armani, que sufrió un desgarro y necesita una recuperación a largo plazo; y Marcos Acuña por un inconveniente en su pie izquierdo.

Marcelo Gallardo optaría por jugar con un 4-3-3 conformado por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Luego de enfrentar a Millonarios este domingo en el estadio Gran Parque Central, River volverá a jugar el 17 de enero, a las 22:00 (hora argentina), frente a Peñarol de Montevideo.

