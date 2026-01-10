Marcelo Gallardo dio pistas de cómo formará River en su primer partido del 2026

Este viernes por la tarde River tuvo una práctica de fútbol y el director técnico paró en la cancha lo que podría ser el once inicial que se mida frente al elenco colombiano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elgraficoweb/status/2009734926720180353&partner=&hide_thread=false Las primeras impresiones de Fausto Vera como jugador de River: la charla con Gallardo y los objetivos para 2026



El volante central ya está insertado en el grupo que se encuentra realizando la pretemporada en San Martín de los Andes.https://t.co/OEYsYAYnz5 — El Gráfico (@elgraficoweb) January 9, 2026

Las principales bajas serían: el recién llegado Aníbal Moreno, que no estaría al 100% físicamente para ir de arranque; el arquero Franco Armani, que sufrió un desgarro y necesita una recuperación a largo plazo; y Marcos Acuña por un inconveniente en su pie izquierdo.

Marcelo Gallardo optaría por jugar con un 4-3-3 conformado por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Luego de enfrentar a Millonarios este domingo en el estadio Gran Parque Central, River volverá a jugar el 17 de enero, a las 22:00 (hora argentina), frente a Peñarol de Montevideo.