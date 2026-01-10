Pacto de fuga es un intenso thriller chileno que recién estrena en Netflix y ya arrasa dentro del catálogo de series y películas. Dirigido por David Albala y basado en hechos reales, combina drama y suspenso en un relato cargado de tensión y emoción.
Llegó a Netflix el thriller de suspenso más intenso del año: está basado en una historia real y es brutal
Benjamín Vicuña es el protagonista de este drama basado en hechos reales. Recién llega a Netflix y está entre las series y películas más destacadas
Protagonizada por Benjamín Vicuña, logró destacarse como una de las mejores películas del 2020. Se trata de Pacto de Fuga que, lejos de los enfoques tradicionales del cine político, apuesta de lleno al cine de género, priorizando la acción, el suspenso y el desarrollo de los personajes, sin perder el contexto histórico.
La crítica fue ampliamente favorable: desde Diario La Tercera destacaron su apego a los códigos clásicos del cine de fuga, su clima de época y una mirada política sutil pero contundente. Con una puesta sólida y una interpretación destacada de Benjamín Vicuña, Pacto de fuga se consolida como una de las propuestas más atrapantes de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Pacto de Fuga
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Pacto de Fuga versa: “En el Chile de los años 80, un grupo de presos políticos planea una peligrosa fuga de la cárcel durante una estricta dictadura militar”.
La noche del 29 de enero de 1990, poco antes de iniciarse la reconstrucción democrática en Chile, medio centenar de presos políticos se fugaron de la cárcel pública de Santiago por un túnel que 24 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habían excavado durante 18 meses, 80 metros de longitud con herramientas tan rudimentarias como cucharas, tenedores y un solo destornillador; escondiendo 55 toneladas de tierra dentro del centro penitenciario.
Ni los presos comunes de las celdas cercanas ni los gendarmes que los vigilaban a diario descubrieron el plan que llevaría a 49 reclusos a alcanzar la libertad en uno de los escapes más sorprendentes de la historia penal chilena.
Netflix: tráiler de la película Pacto de Fuga
Reparto de Pacto de Fuga, película de Netflix
- Benjamín Vicuña (Leon Vargas)
- Roberto Farías (Rafael Jimenez)
- Victor Montero (Germán Sanchez)
- Francisca Gavilán (Paulina Baeza)
- Amparo Noguera (Fabiola Pizarro)
- Mateo Iribarren (Prosecutor Andrade)
- Willy Semler (Warden Jorquera)
- Diego Ruiz (Oscar Lira)
Dónde ver la película Pacto de Fuga, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Pacto de Fuga se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Pacto de Fuga se puede ver en Netflix.
- España: la película Pacto de Fuga no se puede ver en Netflix.