Llegó a Netflix el thriller de suspenso más intenso del año: está basado en una historia real y es brutal

Netflix: de qué trata la película Pacto de Fuga

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Pacto de Fuga versa: “En el Chile de los años 80, un grupo de presos políticos planea una peligrosa fuga de la cárcel durante una estricta dictadura militar”.

La noche del 29 de enero de 1990, poco antes de iniciarse la reconstrucción democrática en Chile, medio centenar de presos políticos se fugaron de la cárcel pública de Santiago por un túnel que 24 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habían excavado durante 18 meses, 80 metros de longitud con herramientas tan rudimentarias como cucharas, tenedores y un solo destornillador; escondiendo 55 toneladas de tierra dentro del centro penitenciario.

Ni los presos comunes de las celdas cercanas ni los gendarmes que los vigilaban a diario descubrieron el plan que llevaría a 49 reclusos a alcanzar la libertad en uno de los escapes más sorprendentes de la historia penal chilena.

Netflix: tráiler de la película Pacto de Fuga

Reparto de Pacto de Fuga, película de Netflix

Benjamín Vicuña (Leon Vargas)

Roberto Farías (Rafael Jimenez)

Victor Montero (Germán Sanchez)

Francisca Gavilán (Paulina Baeza)

Amparo Noguera (Fabiola Pizarro)

Mateo Iribarren (Prosecutor Andrade)

Willy Semler (Warden Jorquera)

Diego Ruiz (Oscar Lira)

