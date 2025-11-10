Inicio Recetas Pescado
Sabores del mar

Lenguado a la plancha y a la florentina: las recetas más deliciosas para disfrutar este pescado

Dos recetas con lenguado para disfrutar el mejor sabor del pescado: una versión a la plancha, simple y ligera, y otra a la florentina, al estilo de Maru Botana

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El lenguado es uno de los pescados más apreciados por su sabor suave, su carne blanca y su textura delicada. Ideal para quienes buscan recetas ligeras, versátiles y llenas de sabor, este clásico del mar puede prepararse de distintas formas según la ocasión.

Una de las versiones más simples y deliciosas es el lenguado a la plancha, perfecto para una comida rápida o una cena elegante. En apenas cinco minutos, el pescado queda dorado por fuera, jugoso por dentro y con ese aroma irresistible que solo da la plancha. Van perfectos con una ensalada fresca o un puré de papas.

Pero si buscas algo más gourmet, la cocinera Maru Botana propone una receta exquisita: el lenguado a la florentina. En esta preparación, el pescado se combina con espinacas salteadas, salsa blanca y un toque de gratinado al horno, logrando una textura cremosa y un sabor reconfortante. Es una opción ideal para lucirse en la mesa sin complicaciones.

lenguado a la florentina (1)
El lenguado es un pescado que se adapta a distintas recetas. En esta ocasión, te enseñamos la versión básica a la plancha y la gourmet a la florentina.

Receta de lenguado a la plancha

Ingredientes para 2 personas:

  • 2 lenguados pequeños o uno mediano
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta, a gusto
  • Perejil fresco

Procedimiento:

Para preparar lenguado a la plancha, es importante pedir en la pescadería que retiren la parte de la cabeza y las pieles de ambos lados.

Ahora sí, sigue los pasos:

  1. Primero, precalienta la plancha a fuego alto con un toque de aceite de oliva esparcido por toda la superficie.
  2. Luego, salpimienta el pescado a gusto y colócalo sobre la plancha bien caliente, dejando que se cocine por cuatro minutos de cada lado.
  3. Cuando el pescado esté dorado y la zona central no se vea roja, está listo para servir. Colócalo sobre una fuente con la guarnición que quieras y espolvorea perejil picado.
lenguado a la florentina (2)
El lenguado a la plancha es una receta clásica ideal para comer cualquier día de la semana.

Lenguado a la florentina de Maru Botana: la receta sabrosísima

Ingredientes:

  • 2 filetes de lenguado
  • Sal y pimienta negra, c/n
  • 1/2 limón
  • 350 g de espinacas
  • 20 g de manteca
  • 20 g de harina
  • 250 cc. de leche
  • 15 g de queso parmesano

Procedimiento:

  1. Primero, limpia los filetes, sacándole todas las espinas. Salpimienta y rocía con jugo de limón.
  2. A continuación, lava la espinaca, escurre y cocina por 2 minutos hasta que cambie de color y reduzca su volumen. Retira, exprime y reserva.
  3. A continuación, forma un roux en una sartén, mezclando la manteca derretida con la harina y agregando leche caliente. Revuelve hasta que espese, salpimienta y mezcla con las espinacas.
  4. Acomoda la mezcla sobre una fuente para horno y distribuye por encima los filetes de pescado. Termina cubriendo con el resto de la salsa blanca y espolvorea el queso rallado. Cocina por 30 minutos a horno fuerte.

Tanto el lenguado a la plancha como el lenguado a la florentina son recetas que destacan lo mejor de este pescado noble: su suavidad, su versatilidad y su capacidad para adaptarse a distintos estilos de cocina, desde los más simples hasta los más sofisticados.

