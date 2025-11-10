Lenguado a la plancha y a la florentina: las recetas más deliciosas para disfrutar este pescado

El lenguado es uno de los pescados más apreciados por su sabor suave, su carne blanca y su textura delicada. Ideal para quienes buscan recetas ligeras, versátiles y llenas de sabor, este clásico del mar puede prepararse de distintas formas según la ocasión.
Una de las versiones más simples y deliciosas es el lenguado a la plancha, perfecto para una comida rápida o una cena elegante. En apenas cinco minutos, el pescado queda dorado por fuera, jugoso por dentro y con ese aroma irresistible que solo da la plancha. Van perfectos con una ensalada fresca o un puré de papas.
Pero si buscas algo más gourmet, la cocinera Maru Botana propone una receta exquisita: el lenguado a la florentina. En esta preparación, el pescado se combina con espinacas salteadas, salsa blanca y un toque de gratinado al horno, logrando una textura cremosa y un sabor reconfortante. Es una opción ideal para lucirse en la mesa sin complicaciones.
Receta de lenguado a la plancha
Ingredientes para 2 personas:
- 2 lenguados pequeños o uno mediano
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta, a gusto
- Perejil fresco
Procedimiento:
Para preparar lenguado a la plancha, es importante pedir en la pescadería que retiren la parte de la cabeza y las pieles de ambos lados.
Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, precalienta la plancha a fuego alto con un toque de aceite de oliva esparcido por toda la superficie.
- Luego, salpimienta el pescado a gusto y colócalo sobre la plancha bien caliente, dejando que se cocine por cuatro minutos de cada lado.
- Cuando el pescado esté dorado y la zona central no se vea roja, está listo para servir. Colócalo sobre una fuente con la guarnición que quieras y espolvorea perejil picado.
Lenguado a la florentina de Maru Botana: la receta sabrosísima
Ingredientes:
- 2 filetes de lenguado
- Sal y pimienta negra, c/n
- 1/2 limón
- 350 g de espinacas
- 20 g de manteca
- 20 g de harina
- 250 cc. de leche
- 15 g de queso parmesano
Procedimiento:
- Primero, limpia los filetes, sacándole todas las espinas. Salpimienta y rocía con jugo de limón.
- A continuación, lava la espinaca, escurre y cocina por 2 minutos hasta que cambie de color y reduzca su volumen. Retira, exprime y reserva.
- A continuación, forma un roux en una sartén, mezclando la manteca derretida con la harina y agregando leche caliente. Revuelve hasta que espese, salpimienta y mezcla con las espinacas.
- Acomoda la mezcla sobre una fuente para horno y distribuye por encima los filetes de pescado. Termina cubriendo con el resto de la salsa blanca y espolvorea el queso rallado. Cocina por 30 minutos a horno fuerte.
Tanto el lenguado a la plancha como el lenguado a la florentina son recetas que destacan lo mejor de este pescado noble: su suavidad, su versatilidad y su capacidad para adaptarse a distintos estilos de cocina, desde los más simples hasta los más sofisticados.