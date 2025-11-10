Lenguado a la plancha y a la florentina: las recetas más deliciosas para disfrutar este pescado

Una de las versiones más simples y deliciosas es el lenguado a la plancha, perfecto para una comida rápida o una cena elegante. En apenas cinco minutos, el pescado queda dorado por fuera, jugoso por dentro y con ese aroma irresistible que solo da la plancha. Van perfectos con una ensalada fresca o un puré de papas.

Pero si buscas algo más gourmet, la cocinera Maru Botana propone una receta exquisita: el lenguado a la florentina. En esta preparación, el pescado se combina con espinacas salteadas, salsa blanca y un toque de gratinado al horno, logrando una textura cremosa y un sabor reconfortante. Es una opción ideal para lucirse en la mesa sin complicaciones.