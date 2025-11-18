Inicio Recetas Vitel toné
Rico y liviano

Cómo lograr un Vitel toné saludable: la receta más liviana y nutritiva para no romper la dieta en Navidad

Descubre cómo preparar un vitel toné con atún, una de las recetas más livianas y prácticas para disfrutar en Navidad sin salirte de la dieta

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El vitel toné saludable es perfecto para preparar en Navidad sin resignar la dieta.

El vitel toné saludable es perfecto para preparar en Navidad sin resignar la dieta.

El vitel toné es una de las recetas infaltables en las fiestas de fin de año. Se trata de un clásico italiano que tomó gran popularidad en Argentina en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Comúnmente, se prepara con peceto, mayonesa, crema de leche y anchoas, pero esta versión saludable es más liviana y nutritiva para mantener la dieta.

Igual de deliciosa, esta versión saludable del vitel toné reemplaza la mayonesa y la crema de leche por yogur griego natural. Además, la carne magra del peceto y el atún aportan hierro y omega-3. Aprende a preparar esta receta saludable para no dejar de lado la dieta en Navidad.

Esta alternativa de vitel toné conserva la esencia de este plato clásico: la carne tierna, la salsa cremosa y ese inconfundible sabor del atún, pero con ingredientes más saludables.

Receta vitel toné.jpg
El vitel ton&eacute; saludable se prepara con at&uacute;n y yogur natural, en lugar de mayonesa y crema de leche, y es perfecto para no abandonar la dieta en Navidad.

El vitel toné saludable se prepara con atún y yogur natural, en lugar de mayonesa y crema de leche, y es perfecto para no abandonar la dieta en Navidad.

Recetas: vitel toné saludable

Ingredientes:

  • 1 kg de peceto
  • 2 hojas de laurel
  • 1 zanahoria
  • 1 cebolla
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 1 taza de yogur griego natural sin sabor
  • 1 lata de atún al natural
  • 1 cdta. de mostaza
  • Jugo de 1/2 limón
  • 1 cda. de aceite de oliva
  • 1 cdta. de alcaparras (opcional)

El yogur griego reemplaza la grasa de la crema de leche y la mayonesa por proteínas de alta calidad, el atún suma omega-3 y el peceto aporta hierro.

carne-vitel-tone.jpg
El yogur griego reemplaza la grasa de la crema de leche y la mayonesa por prote&iacute;nas de alta calidad, el at&uacute;n suma omega-3 y el peceto aporta hierro.

El yogur griego reemplaza la grasa de la crema de leche y la mayonesa por proteínas de alta calidad, el atún suma omega-3 y el peceto aporta hierro.

Cómo preparar vitel toné saludable: la receta, paso a paso

  1. Primero, coloca el peceto en una olla con agua, laurel, zanahoria y cebolla. Hierve a fuego medio durante 45 minutos o hasta que quede tierno.
  2. A continuación, en la licuadora, mezcla el yogur griego, el atún, la mostaza, el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta. Procesa hasta obtener una textura cremosa.
  3. Luego, una vez fría, corta la carne. Para eso, filetea el peceto en rodajas finas, disponlas en una fuente y cubre con la salsa. Si quieres, decora el vitel toné con alcaparras o un toque de perejil picado.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar