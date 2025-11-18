El vitel toné es una de las recetas infaltables en las fiestas de fin de año. Se trata de un clásico italiano que tomó gran popularidad en Argentina en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Comúnmente, se prepara con peceto, mayonesa, crema de leche y anchoas, pero esta versión saludable es más liviana y nutritiva para mantener la dieta.
Cómo lograr un Vitel toné saludable: la receta más liviana y nutritiva para no romper la dieta en Navidad
Descubre cómo preparar un vitel toné con atún, una de las recetas más livianas y prácticas para disfrutar en Navidad sin salirte de la dieta
Igual de deliciosa, esta versión saludable del vitel toné reemplaza la mayonesa y la crema de leche por yogur griego natural. Además, la carne magra del peceto y el atún aportan hierro y omega-3. Aprende a preparar esta receta saludable para no dejar de lado la dieta en Navidad.
Esta alternativa de vitel toné conserva la esencia de este plato clásico: la carne tierna, la salsa cremosa y ese inconfundible sabor del atún, pero con ingredientes más saludables.
Recetas: vitel toné saludable
Ingredientes:
- 1 kg de peceto
- 2 hojas de laurel
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- Sal y pimienta, a gusto
- 1 taza de yogur griego natural sin sabor
- 1 lata de atún al natural
- 1 cdta. de mostaza
- Jugo de 1/2 limón
- 1 cda. de aceite de oliva
- 1 cdta. de alcaparras (opcional)
El yogur griego reemplaza la grasa de la crema de leche y la mayonesa por proteínas de alta calidad, el atún suma omega-3 y el peceto aporta hierro.
Cómo preparar vitel toné saludable: la receta, paso a paso
- Primero, coloca el peceto en una olla con agua, laurel, zanahoria y cebolla. Hierve a fuego medio durante 45 minutos o hasta que quede tierno.
- A continuación, en la licuadora, mezcla el yogur griego, el atún, la mostaza, el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta. Procesa hasta obtener una textura cremosa.
- Luego, una vez fría, corta la carne. Para eso, filetea el peceto en rodajas finas, disponlas en una fuente y cubre con la salsa. Si quieres, decora el vitel toné con alcaparras o un toque de perejil picado.