Cómo lograr un Vitel toné saludable: la receta más liviana y nutritiva para no romper la dieta en Navidad

Igual de deliciosa, esta versión saludable del vitel toné reemplaza la mayonesa y la crema de leche por yogur griego natural. Además, la carne magra del peceto y el atún aportan hierro y omega-3. Aprende a preparar esta receta saludable para no dejar de lado la dieta en Navidad.

Esta alternativa de vitel toné conserva la esencia de este plato clásico: la carne tierna, la salsa cremosa y ese inconfundible sabor del atún, pero con ingredientes más saludables.