Cebollitas en escabeche en vinagre: la receta de la conserva artesanal con 4 ingredientes que queda increíble

Lo mejor es que, con apenas un par de ingredientes y en pocos días, se obtiene una conserva ideal para disfrutar sola, en una picada o como acompañamiento de cualquier plato. Por su sabor único, las cebollitas en escabeche se convirtieron en una de las recetas preferidas de quienes aman elaborar conservas artesanales.

Existen múltiples variantes, pero una de las más sencillas y efectivas es la que propone el sitio Cookpad, reconocida por su simpleza y gran sabor.