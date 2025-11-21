Las cebollitas en escabeche son una de las recetas de conserva más elegidas por quienes disfrutan preparar alimentos caseros. Esta elaboración tradicional destaca por llevar pocos ingredientes, tener pasos simples y ofrecer un resultado delicioso.
Cebollitas en escabeche en vinagre: la receta de la conserva artesanal con 4 ingredientes que queda increíble
Es una de las recetas más fáciles y sabrosas de cebollitas en escabeche, una conserva casera hecha con vinagre que realza su sabor y es muy versátil
Lo mejor es que, con apenas un par de ingredientes y en pocos días, se obtiene una conserva ideal para disfrutar sola, en una picada o como acompañamiento de cualquier plato. Por su sabor único, las cebollitas en escabeche se convirtieron en una de las recetas preferidas de quienes aman elaborar conservas artesanales.
Existen múltiples variantes, pero una de las más sencillas y efectivas es la que propone el sitio Cookpad, reconocida por su simpleza y gran sabor.
Recetas: cebollitas en escabeche
Ingredientes
- 1,5 kg de cebollitas chicas
- 2 l de vinagre de vino
- 4 dientes de ajo
- Sal y pimienta
- Laurel o pimiento (opcional)
Receta de cebollitas en escabeche: paso a paso
- Primero, pela y lava las cebollitas con abundante agua. Sécalas con papel de cocina y realízales dos cortes en forma de cruz.
- A continuación, en un frasco grande esterilizado, ve colocando las cebollitas hasta que se llene. Entre medio, agrega dientes de ajo, laurel y pimiento.
- En un recipiente aparte, coloca el vinagre de vino, sal y pimienta. Revuelve bien e incorpora al frasco con las cebollitas hasta que se llene y tapa con una tapa o una bolsa de nylon bien ajustada con piola.
- Debes esperar al menos dos semanas para que las cebollitas en escabeche estén listas. Reserva en un lugar fresco y seco antes de disfrutarlas.
¿Cómo esterilizar frascos de vidio para conservas?
Utensilios:
- Pinzas o tenazas
- Frascos de vidrio templados reforzados de 500 mililitros
- Toalla de fibra natural limpia
- Olla profunda
Procedimiento:
- Primero, revisa que los frascos estén en condiciones. No pueden tener rupturas ni grietas y las tapas deben enroscarse bien. Tampoco deben tener óxido ni ralladuras.
- Lávate bien las manos, durante 20 segundos como mínimo. Luego, limpia los frascos y las tapas con un cepillo, agua tibia y jabón. Deben quedar impecables.
- A continuación, coloca una toalla doblada dentro de una olla, cubriendo las paredes.
- Introduce los frascos verticalmente, bocarriba, con las tapas alrededor. Vierte el agua dentro hasta cubrirlos por completo, mínimo 2,5 centímetros por encima de los envases. Deja que hiervan mínimo 10 minutos y máximo 45, a fuego alto, con la tapa de la olla puesta. Pasado ese tiempo, apaga el fuego y deja que se templen dentro de la olla.
- Luego, saca los frascos de la olla con la ayuda de una pinza y colócalos bocabajo sobre una toalla limpia, papel absorbente o sobre una fuente con rejilla y deja que se escurran bien.
- Precalienta el horno a 120 ºC durante 5 minutos y luego acomoda los tarros en una bandeja. Mételos al horno y espera 3 minutos antes de apagar. Sácalos cuando vayas a envasar los alimentos.
- Rocía alcohol dentro de los frascos. Debe ser una solución de alcohol etílico de 96 grados (700 centímetros cúbicos) y agua filtrada o mineral (300 centímetros cúbicos). Espera 2 minutos para que el alcohol se evapore y llena los frascos con la conserva.